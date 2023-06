Município de Cambé registra crescimento populacional e densidade demográfica em 2022, de acordo com o IBGE

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Cambé apresentou um crescimento significativo em sua população nos últimos anos. Em 2022, a cidade contabilizou um total de 107.208 habitantes, em comparação com os 96.987 registrados no censo de 2010. Esses números revelam um aumento populacional de 10,54% ao longo do período analisado.

A densidade demográfica de Cambé também demonstrou um crescimento, com uma média de 216,42 pessoas por quilômetro quadrado. Esse indicador mostra a concentração populacional em relação à extensão territorial do município. Com base nesses números, pode-se observar que a cidade experimentou um aumento na ocupação humana, evidenciando uma maior concentração de indivíduos por área.

Outro dado relevante revelado pelo IBGE é a média de 2,73 moradores por domicílio em Cambé. Esse valor indica a quantidade média de pessoas que habitam cada residência no município. Essa informação é fundamental para compreender a estrutura familiar e as características habitacionais da população local.

O crescimento populacional e a densidade demográfica de Cambé refletem um cenário de desenvolvimento e atratividade para os moradores. Diversos fatores podem ter contribuído para esse aumento, como o desenvolvimento econômico, a oferta de serviços públicos, a infraestrutura urbana e as oportunidades de emprego na região.

É importante ressaltar que o crescimento populacional traz desafios e demandas para a administração municipal. A necessidade de investimentos em infraestrutura, saúde, educação e transporte público se torna mais evidente à medida que a população aumenta. O planejamento urbano e o atendimento às demandas da população tornam-se ainda mais cruciais para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos habitantes de Cambé.

Diante desse panorama, é fundamental que os órgãos públicos e a sociedade em geral estejam atentos às necessidades decorrentes desse crescimento populacional. Investimentos em áreas estratégicas e políticas públicas eficientes são essenciais para promover um desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população.

O crescimento populacional observado em Cambé, aliado à sua densidade demográfica e média de moradores por domicílio, são indicadores importantes para compreender o panorama socioeconômico da cidade. A análise desses dados contribui para o planejamento urbano, a definição de políticas públicas e a promoção de uma melhor qualidade de vida para os cidadãos de Cambé.