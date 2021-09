Não era casado(a), tenho direito de receber PENSÃO POR MORTE?

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O que muitos não sabem é que para receber benefício de pensão por morte, não necessariamente a pessoa dependente precisa ser casada(o) com o segurado falecido. A Lei de Benefícios garante que são beneficiários na condição de dependentes, a companheira ou companheiro que, sem ser casado(a), mantém união estável com o segurado(a).



Atualmente, a união estável tem sido opção de muitos casais, enquanto outros apenas passam a conviver juntos sem formalizar a união, que também é reconhecida como uma entidade familiar.



Assim, no requerimento do benefício perante o INSS, deve ser apresentada uma declaração de união estável ou escritura pública de união para comprovar a relação com o segurado e garantir o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte.



Por outro lado, caso o companheiro(a) não tenha essa declaração ou registro, existem outros documentos que também são aceitos para reconhecer essa união.



O que a lei determina é: que as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, ou seja, não pode ser superior a 2 anos antes da data do óbito do segurado.



ATENÇÃO: O INSS não reconhece o direito ao benefício apenas por depoimento de testemunhas!



Veja alguns exemplos de documentos que podem comprovar a união estável para fins do recebimento de pensão por morte:

Captura de tela de perfil em redes sociais; Fotografias; Certidão de nascimento de filhos em comum; Declaração de imposto de renda; Declaração para fins de salário família na empresa; Contrato de aluguel ou de compra de imóvel; Fichas de atendimentos médicos no qual pode ter sido acompanhante; Depoimento de testemunhas, dentre outros.

Dúvidas sobre o benefício de pensão por morte? Entre em contato com um advogado de sua confiança!

