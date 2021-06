Novo decreto limita aglomerações a no máximo 10 pessoas em Cambé

A Prefeitura de Cambé publicou um novo decreto nesta sexta-feira (04) com nova medida restritiva de enfrentamento ao Covid-19 na cidade. O decreto 282/2021 proíbe aglomerações com mais de 10 pessoas em ambientes públicos e familiares como apartamentos, casas, condomínios, chácaras de lazer e similares, seja para festas, confraternizações, reuniões ou outro tipo de reunião de pessoas. No decreto anterior, esse número era de até 25 pessoas. A restrição tem validade até o dia 11 de junho.

Segue em vigor na cidade também o decreto estadual 7.716/21 que prevê a restrição da circulação de pessoas e de venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo depois das 20 horas até às 5h do dia seguinte. Comércio e atividades não essenciais seguem proibidas de funcionar aos domingos. Isso se aplica a restaurantes, shopping centers e academias. Nos outros dias da semana, o comércio de rua, galerias, centros comerciais e estabelecimentos de prestação de serviços não essenciais poderão abrir ao público das 9h às 18h, com 50% de ocupação.



A decisão do prefeito Conrado Scheller em restringir as reuniões de pessoas foi motivada pela nova alta de casos de Covid-19 na cidade e na região, além da consequente superlotação das instituições de saúde. “Mesmo com a pandemia e com os números altos, ainda tem gente insistindo em fazer de conta que está tudo certo e fazendo festas e outras aglomerações. Estamos tomando estas medidas por enquanto e vamos analisando os números. Se precisar, ampliaremos as restrições, se houver uma redução nos números, podemos flexibilizar”, pontuou o prefeito, que mais uma vez pediu responsabilidade e bom senso à população. “Peço encarecidamente que todos sejam responsáveis e evitem aglomerações, que usem máscaras, que façam a parte que lhes cabe nesta batalha contra esse vírus”, pediu Scheller.

Via: Assessoria de Imprensa