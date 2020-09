O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (2) da inauguração do novo frigorífico da Lar Cooperativa Agroindustrial em Rolândia, no Norte do Paraná. O complexo industrial terá um abatedouro de aves com capacidade de processamento diário de 175 mil frangos, uma fábrica de rações com capacidade de produzir 19 mil toneladas/mês e uma unidade de recepção e beneficiamento de grãos com capacidade de 16,8 mil toneladas.

A Lar fez um arrendamento de longo prazo para operar o complexo industrial da Frango Granjeiro no município, que existe há 34 anos. Esse contrato prevê compromisso futuro de compra e incorporação da frota de veículos leves e pesados da empresa. Neste frigorífico serão gerados 1.911 empregos diretos.

O governador afirmou que o Estado aos poucos vem recuperando os empregos perdidos na pandemia e que o apoio das cooperativas será fundamental no processo de retomada da economia no Paraná. “A Lar é um grande orgulho do Estado, uma das maiores cooperativas da América Latina. É uma alegria ver esses investimentos e a geração de emprego nesse período. Estamos trabalhando arduamente para recuperar a economia e a Lar é uma das locomotivas que movem o desenvolvimento do Paraná”, afirmou Ratinho Junior.

Ele citou os 8.833 empregos com carteira assinada gerados em julho, o crescimento de 6,3% da indústria de alimentos no primeiro semestre de 2020 e o desempenho da agropecuária no primeiro trimestre do ano, com aumento de 14,96% no Produto Interno Bruto (PIB) do setor. “O ano passado encerrou com um ritmo fantástico e R$ 24 bilhões de investimentos. A pandemia travou a economia do planeta, mas já começamos a recuperação, estimulamos o crédito e a infraestrutura. Esses empregos vão gerar uma onda positiva”, acrescentou o governador.

Ratinho Junior destacou, ainda, que o Paraná tem programas voltados a facilitar o agronegócio, como Descomplica Rural, criado para acelerar o licenciamento de novos empreendimentos do campo, os novos investimentos planejados no Porto de Paranaguá para ajudar a exportação dos produtos congelados, o status sanitário alcançado junto ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária com o fim da vacinação da febre aftosa, e o Paraná Trifásico, que vai implementar 25 mil quilômetros de linhas mais seguras nas zonas rurais.

ARRENDAMENTO – Na operação de arrendamento, a Lar assumiu 300 aviários envolvendo 270 produtores distribuídos em 41 municípios do entorno de Rolândia. Com esse frigorífico, a cooperativa deve atingir a marca de 700 mil aves abatidas ao dia já a partir deste mês, com expectativa de alcançar 900 mil aves abatidas ao dia em 2023.

As outras unidades da Lar são em Matelândia e Cascavel. “É a primeira unidade em Rolândia, levamos dez meses para concluir o negócio, mas esse trabalho com a avicultura vem sendo desempenhado há 21 anos pela cooperativa. Abatemos em Matelândia sete dias por semana, em Cascavel seis dias e em Rolândia vamos buscar os seis dias”, disse Irineo da Costa Rodrigues, diretor-presidente da cooperativa. “Hoje começamos o abate de frango com nome, embalagem e selo da Lar. Essa transição ocorreu da melhor forma possível”.

Segundo ele, a Lar é a cooperativa que mais emprega no País, e, para cada emprego gerado nesse setor, há 17 indiretos envolvidos, ou seja, é uma cadeia de milhares e milhares de pessoas. “Ainda pretendemos incorporar mais 70 aviários e 300 funcionários no futuro porque temos margem para crescer. Nossa produção é dividida em 50% no mercado interno e 50% externo. A Lar exporta para 74 países, mas o Estado já alcança 160 países. Estamos buscando novos mercados”, acrescentou o diretor-presidente.

A localização da indústria é estratégica para a cooperativa porque está instalada a 15 quilômetros da ferrovia, o que reduz o custo de transporte em direção ao Porto de Paranaguá e países importadores da carne paranaenses. A nova planta também viabilizará o atendimento ao mercado da faixa Norte do Paraná e cidades do interior de São Paulo. No segmento avícola, a Lar tem dois incubatórios e 1.002 associados integrados.

LAR – Em 2019 a Lar Cooperativa Agroindustrial faturou R$ 6,95 bilhões, crescimento de 6,84% em relação ao ano anterior, e a expectativa é encerrar 2020 com R$ 10 bilhões em negócios. As conquistas dos 11,5 mil associados e 18,3 mil funcionários foram alcançadas em 11 municípios do Oeste do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A marca Lar está presente em aproximadamente 300 produtos (enlatados, congelados, cortes de frangos, além dos grãos, principalmente milho e soja) e as exportações alcançam América do Norte, Europa, Ásia e países árabes.

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia o secretário estadual da Saúde, Beto Preto; os deputados estaduais Cobra Repórter e Tiago Amaral; o proprietário da Frango Granjeiro, João Welter; além de lideranças locais e empresariais da região.