A cidade de Cambé apresenta 665 casos confirmados de dengue. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira, o número significa a confirmação de mais 156 casos só neste final de semana. Com o aumento dos casos, a Secretaria também investiga duas mortes suspeitas pela dengue na última sexta-feira (6). Como forma de combate ao mosquito, a Secretaria está realizando a aplicação de inseticidas nas regiões da cidade que apresentaram o maior número de casos positivos de dengue até agora. Os números são diariamente controlados pelas Unidades Básicas de Saúde de cada região. Por enquanto, o trabalho foi realizado no Santa Izabel, Silvino, Novo Bandeirantes e Centro. Além disso, o mutirão de limpeza segue sendo realizado aos finais de semana. As regiões do Nova Cambé, Ulysses Guimarães, Dr. José dos Santos Rocha, Cristal, Nossa Terra e Jardim Paraná receberam os caminhões de recolhimento de lixo no último sábado, dia 7. De acordo com Nelci Mariano, coordenadora de endemias, o mutirão já recolheu cerca de 350 toneladas de lixo desde o seu início, no dia 25 de janeiro.