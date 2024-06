O Evento Cartas para Nitis acontece entre os dias 20 e 23 de junho, no Teatro Ouro Verde

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Com Assessoria de Imprensa

Começa na próxima quinta-feira (20), no Teatro Ouro Verde, em Londrina, o evento “Cartas para Nitis”. A Mostra Teatral gratuita, organizada pela Casa de Cultura da UEL, por meio da Divisão de Artes Cênicas (DAC) e também, pelo curso de Artes Cênicas acontece entre os dias 20 e 23 de junho, afim de homenagear a médica e diretora Nitis Jacon- uma das fundadoras do Festival Internacional de Londrina (FILO), referência do teatro paranaense que faleceu em dezembro de 2023 aos 88 anos, deixou um legado imenso para as artes no Brasil e no mundo.



A programação traz espetáculos de companhias formadas por ex-alunos do curso de Artes Cênicas, atores que trabalharam com a diretora, e também uma participação especial de Sônia Pascolati, professora da UEL e autora do livro “Bodas de Café – Nitis Jacon de Araújo Moreira e Grupo Proteu”, lançado em 2019 pela Eduel.

A mostra traz performances, apresentações teatrais e leituras de textos homenageando a trajetória de Nitis Jacon em espaços como o Teatro Ouro Verde e a Divisão de Artes Cênicas. As apresentações serão gratuitas, com ingressos disponíveis para retirada a partir das 17h30 na DAC e a partir das 19h na bilheteria do Ouro Verde. A contribuição será no chapéu, por adesão.



Trajetória

Médica, professora, atriz, diretora, produtora teatral, idealizadora do FILO (Festival Internacional de Londrina), ex-vice-reitora da UEL e ex-diretora-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra. Nitis Jacon de Araújo Moreira, natural de Lençóis Paulista (SP), começou sua carreira dirigindo o grupo de teatro Gruta, de Arapongas. Também fundou o grupo de teatro Proteu e atuou como chefe da Divisão de Artes Cênicas da Casa da Cultura da UEL. Criou o evento que projetou Londrina e o Brasil no mundo das artes cênicas, o FILO, que trouxe as maiores referências do teatro e da dança para a cidade. Faleceu em 19 de dezembro de 2023, deixando filhos, netos e bisnetos, além de milhares de admiradores.

PROGRAMAÇÃO DE CARTAS PARA NITIS

Ingressos: Gratuitos*

*Retirar a partir das 17h30 na DAC (Av. Celso Garcia Cid, 205) e 19h no Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)

DIA 20 DE JUNHO

LOCAL: CINE TEATRO OURO VERDE

HORÁRIO: 20h

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS – SÔNIA PASCOLATI

ESPETÁCULO: “HUMANA NATUREZA”

GRUPO: Ballet de Londrina

DIA 21 DE JUNHO

LOCAL: DIVISÃO DE ARTES CÊNICAS

HORÁRIO: 19h

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS: THAIS D’ABRONZO

ESPETÁCULO: “DANCING CUIR”

GRUPO: Curso De Artes Cênicas Da UEL

LOCAL: CINE TEATRO OURO VERDE

HORÁRIO: 20h30

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS: EDNA AGUIAR

ESPETÁCULO: LENO QUERIA NASCER FLOR

GRUPO: Às De Paus

DIA 22 DE JUNHO

LOCAL: DIVISÃO DE ARTES CÊNICAS DA UEL (ESTACIONAMENTO)

HORÁRIO: 18h

ESPETÁCULO: AUTO TEATRAL – TENTATIVAS

GRUPO: Curso de Artes Cênicas da UEL

LOCAL: DIVISÃO DE ARTES CÊNICAS DA UEL

HORÁRIO: 19h

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS: CLAUDIO RODRIGUES

ESPETÁCULO: NUSHU

GRUPO: Cia Cuerpo Abierto (Bogotá, Colômbia)

LOCAL: CINE TEATRO OURO VERDE

HORÁRIO: 20h30

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS: MARIA FERNANDA COELHO

ESPETÁCULO: “RÉQUIEM PARA UM BARBEIRO”

GRUPO: Os Palhaços de Rua

DIA 23 DE JUNHO

LOCAL: DIVISÃO DE ARTES CÊNICAS DA UEL

HORÁRIO: 19h

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS: MARIO FRAGOSO

ESPETÁCULO: PRETA DE LEITE CANTANDO E CONTANDO NITIS JACON

GRUPO: Edna Aguiar

LOCAL: CINE TEATRO OURO VERDE

HORÁRIO: 20h30

ABERTURA: CARTAS PARA NITIS: MAURO RODRIGUES

ESPETÁCULO: AS TRÊS MARIAS

GRUPO: Cia do Terno