Vigilância Sanitária emite alerta sobre golpe usando o nome do órgão

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A Vigilância Sanitária de Cambé alerta que estão utilizando o nome do órgão para fazer golpes no município. Na última semana, um comerciante disse que recebeu ligação de uma pessoa se passando por fiscal da Vigilância e exigindo dinheiro para não abrir processo contra o estabelecimento ou dar sequência a algo interno. A Prefeitura reitera que a prática é fraudulenta.

Anderson Marquini, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva de Cambé, explica que a Vigilância Sanitária do município não tem Whatsapp ou telefone celular, muito menos entra em contato com qualquer pessoa através desses meios.

Os únicos meios de comunicação feito pelos fiscais da Vigilância Sanitária se dá através do e-mail oficial, que sempre tem @cambe – por exemplo, sevisa@cambe.pr.gov.br – ou pelos telefones: (43) 3174-0242, (43) 3174-0213, (43) 3174-0214 e (43) 3174-0314. Além disso, qualquer solicitação de documentação é feita pelo e-mail ou protocolo da Vigilância.

Caso você desconfie de algum e-mail ou contato telefônico em nome da Vigilância Sanitária de Cambé, entre em contato com o órgão através do telefone (43) 3174-0242 para confirmar. Caso seja de fato um golpe, procure a Polícia Militar e abra um boletim de ocorrência.