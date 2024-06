Três equipes de Cambé avançam para a fase final dos Jogos Escolares do Paraná

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No fim da última semana, foi disputada em Apucarana a fase macrorregional da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Cambé estava representada na competição com algumas equipes, e três delas avançaram para a fase final da competição, com chance de títulos e, consequentemente, garantir vaga e levar o nome do município para os Jogos Escolares Brasileiros e Jogos da Juventude.

A etapa macrorregional reuniu mais de 21 mil atletas, de 315 municípios e 1.172 escolas estaduais, municipais e particulares do estado, em oito sedes diferentes. A etapa definiu os finalistas das duas categorias: A, com atletas de 15 a 17 anos; e B, com atletas de 12 a 14 anos.

Dois colégios de Cambé se sagraram campeões de suas categorias e seguem na disputa da competição: a Escola Estadual Valdir Umberto de Azevedo, o CAIC, no handebol masculino B e no voleibol feminino B. E também o Colégio Estadual Maestro Andrea Nuzzi, com time de handebol masculino A.

Nesta etapa, o Andrea Nuzzi não tomou conhecimento dos adversários e venceu seus três jogos: 33×12 contra Apucarana, 56×20 Telêmaco Borba e 35×20 em Arapongas. O CAIC também entrou em quadra pelo handebol, na categoria B, e ganhou de Telêmaco Borba por 38×3, Arapongas por 36×14 e Apucarana por 20×13. Pelo vôlei feminino, CAIC bateu Arapongas (2×0), Ivaiporã (2×0), Apucarana (2×1) e Telêmaco Borba (2×0).

Agora, as equipes disputam a fase final contra os melhores do estado. A categoria B, de 12 a 14 anos, joga em Campo Mourão, de 12 a 20 de julho. Já a categoria A, de 15 a 17 anos, será em Pato Branco, de 2 a 10 de agosto. Os campeões representarão o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares.