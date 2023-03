Ocorrências com ferimentos moderados atendidas pelos Bombeiros de Cambé na última Segunda-feira (06/03)

Na última segunda-feira, dia 06 de março de 2023, ocorreram três ocorrências atendidas pelos Bombeiros de Cambé. Todas as ocorrências tiveram vítimas com ferimentos moderados.

A primeira ocorrência aconteceu às 11h39 na Avenida Roberto Conceição, número 550, quando um jovem de 23 anos identificado como V G B D S sofreu um acidente de trânsito ao cair da motocicleta Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha.

A segunda ocorrência aconteceu às 14h34 na Rua Curitiba, número 179. Uma senhora de 83 anos, identificada como I F F, sofreu uma queda de mesmo nível e teve ferimentos moderados. O resgate dos Bombeiros foi acionado para prestar atendimento médico.

Por fim, às 18h09, ocorreu a última ocorrência na Rua Papa João XXIII, número 611. Um homem de 54 anos, identificado como H F A, sofreu um acidente de trânsito após cair de uma bicicleta não identificada. A vítima teve ferimentos moderados e foi encaminhada para atendimento médico.

As ocorrências mostram a importância de sempre tomar cuidado ao andar de veículos de duas rodas, seja bicicleta ou motocicleta, e manter uma atenção redobrada ao caminhar em lugares com desnível ou irregularidades no piso. É importante estar sempre atento e seguir as normas de segurança, como uso de capacete e calçados adequados, além de respeitar os limites de velocidade em vias públicas.