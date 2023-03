Câmara de Vereadores de Cambé homenageia o programa “Mãos Que Ajudam” com moção honrosa

Na noite de segunda-feira, dia 6 de março, a Câmara de Vereadores de Cambé concedeu uma moção honrosa ao programa “Mãos Que Ajudam” em reconhecimento às conquistas que enaltecem a cidade e sua população. A iniciativa partiu do presidente da Câmara, vereador Tokinho, e foi entregue ao diretor de Comunicação e Assuntos Públicos e representante do programa, Jefferson Luiz de Oliveira, conhecido como Jefinho.

Durante a sessão ordinária, Tokinho ressaltou a importância do trabalho realizado pelo Mãos Que Ajudam e a dedicação de Jefinho em auxiliar a quem precisa. Em seu discurso emocionado, Jefinho agradeceu a homenagem e destacou a missão do programa em ajudar os necessitados, independente da situação, seja uma reforma de escola, uma pintura em creche ou arrecadando alimentos.

O Mãos Que Ajudam é uma ação nacional que reúne membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos para realizar diversos serviços comunitários nas localidades onde residem. Em Cambé, os voluntários atuam com dedicação há um longo tempo, tanto em parceria com o poder público quanto com a comunidade, onde já foram realizados diversos projetos.

A diretora de Assuntos Públicos da missão Londrina, Anna Laura Oliveira Schulze, também discursou sobre o programa e destacou que os atos de serviço humanitário refletem o desejo dos membros da igreja de seguir o exemplo de Jesus Cristo e prestar serviços que melhoram a comunidade e o local onde vivem.

Os vereadores também prestaram homenagem a Jefinho, tomando a palavra para agradecer os feitos do líder comunitário. A entrega da honraria foi emocionante e registrada com fotos pelos vereadores presentes.

Em resumo, a homenagem ao programa “Mãos Que Ajudam” demonstra o reconhecimento da Câmara de Vereadores de Cambé pelo trabalho humanitário desenvolvido pelos voluntários em prol da comunidade, além de reforçar a importância da ajuda mútua e do espírito comunitário na construção de uma sociedade mais justa e solidária.