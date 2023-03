Cambé promove diversas ações em comemoração ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Cambé está com um cronograma especial de atividades para o mês de março em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (08). Com atividades na área da Saúde, Esporte e Profissionalização, algumas ações são abertas para toda a comunidade e outras são destinadas para as mulheres que já participam das ações promovidas pelo município.

Na sequência, você confere o cronograma completo:

Abertura

A abertura das atividades em prol do Mês da Mulher vai ser nesta quarta-feira, a partir das 14h10, na Praça CEU, que fica na Rua Genésio Geraldo dos Santos, n°451 – Jardim Tarobá.

Logo após a abertura, a partir das 14h20, a Secretaria de Esporte vai promover uma aula de defesa pessoal para as mulheres com o professor Daniel Murakami. Depois da aula, às 15h, vai ser promovida uma palestra sobre violência física e psicológica contra a mulher com a Cabo Kalizak.

As atividades são abertas para todas as mulheres da comunidade.

07/03

Apesar da abertura oficial ser no dia 08, a programação já começa nesta terça-feira (07). A primeira atividade será uma gincana para as alunas do Programa Viva a Vida do Ana Rosa com a professora Luana Andrade Rogéria. As alunas serão divididas em duas turmas: das 16h30 às 17h20 e das 17h30 às 18h30, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que fica na Rua Rua Fernando Bissoqui, n°635 – Jardim Ana Rosa.

Já a aula de pilates é aberta para todas as mulheres e será ministrada pelas fisioterapeutas Daniela Dante Meneguetti e Isabela Dante Alves Negrão. A aula começa às 17h10, no Centro Comunitário do Cambé IV, na Avenida Antônio Raminelli, n° 1.081 – Cambé IV.

Também nesta terça-feira, o ônibus do Cambé Mulher vai estar na empresa Inquimia para atender as mulheres que trabalham no local. Vão ser ofertados exames ginecológicos, orientações gerais sobre a saúde da mulher e palestras sobre a temática.

08/03

Além da abertura oficial do Mês da Mulher, no dia 08 vai ser realizada uma ação intitulada Dia de Make e Empoderamento na Clínica da Mulher, que fica na Rua José Gomes Redondo, n° 35 – Jardim Ana Rosa, das 13h às 16h.

No dia, a Secretaria de Trabalho e Profissionalização vai fazer o lançamento de duas turmas do curso de Manicure e Pedicure: a primeira será no Centro Comunitário do Jardim Silvino, que fica na Rua Manoel da Borba Gato, s/n, a partir das 13h; a abertura da segunda turma será na Escola de Qualificação Roberto Alexandre Sardi, na Rua Genésio Geraldo dos Santos, n° 662 – Jd. Tarobá, a partir das 19h.

09/03

Na quinta-feira (09), a gincana vai ser para as alunas do Programa Viva a Vida do Cambé IV com o professor Eduardo Fiel, a partir das 17h10, no Centro Comunitário do Cambé IV.

A aula de pilates, que é aberta para todas as mulheres, vai ser realizada em dois momentos no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima: das 16h30 às 17h20 e das 17h30 às 18h30.

13/03

Na próxima segunda-feira (13), a partir das 14h, às colaboradoras do Centro de Distribuição do Almeida Mercados vão poder participar de um curso de automaquiagem.

14/03

Já no dia 14, o ônibus do Cambé Mulher vai estar na empresa Pado ofertando exames ginecológicos e orientações gerais para as mulheres que trabalham no local.

18/03

No dia 18 de março, sábado, das 14h às 18h, vai ser realizada uma tarde de atividades para as mulheres de toda a cidade. No dia, as mulheres vão poder realizar exames ginecológicos e receber orientações sobre a saúde feminina e bucal; participar de atividades recreativas e esportivas; receber orientações jurídicas; e fazer a inscrição para os cursos profissionalizantes oferecidos pelo município.

Além disso, no dia, será feito o lançamento do Conselho Municipal da Mulher e a cerimônia de posse dos conselheiros. A tarde de atividades está planejada para acontecer no Parque Zezão, entretanto, se o tempo estiver de chuva, ela será realizada no Centro Cultural.

21/03

No dia 21, o ônibus do Cambé Mulher vai voltar à empresa Pado ofertando exames e orientações.

28/03

Para o dia 28, o ônibus do Cambé Mulher está aguardando novas empresas interessadas em oferecer os atendimentos gratuitos para as suas trabalhadoras. As empresas podem entrar em contato com o telefone 3174-0150.