OPERAÇÃO BLITZ EM CAMBÉ – Polícia Militar apreende 7 motos por irregularidades

A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira (25/05), 7 motocicletas durante a Operação Blitz em Cambé. O bloqueio foi realizado pela equipe ROCAM MOTOS, que aconteceu na Estrada da Esperança na altura do Jardim Boa Vista.

De acordo com a PM, a ação dá continuidade nas abordagens que fiscalizam as motos e veículos alterados, que podem ser fruto de ilícito ou que são responsáveis por poluição. Houve também a busca por motos com pendências administrativas ou condutores sem CNH. Motos e carros barulhentos e irregulares continuam no alvo da Polícia Militar.

A Polícia Militar informou também que a fiscalização será intensificada com intuito de garantir mais segurança e menos poluição.