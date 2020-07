Quatro homens foram presos nesta segunda-feira (13) em uma operação contra autores e suspeitos de crimes sexuais contra vulneráveis em Londrina. Três já tinham condenação na justiça e as penas somadas ultrapassam 36 anos de reclusão. As buscas foram feitas em Londrina e Cambé e coordenadas por policias do Nucria, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes.

Um dos presos estava na lista de pedido do auxílio emergencial do Governo Federal. Um dos homens presos tem 38 anos e é condenado por estupro de vulnerável a 9 anos e 4 meses de reclusão.

O segundo, tem 56 anos, condenação atentado violento ao pudor contra vulnerável e reclusão de 8 anos e 9 meses em regime fechado. O terceiro detido, de 41 anos é o que tem a maior condenação: 19 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável e produção de material pornográfico envolvendo crianças e/ou adolescentes.

O mais velho dos quatro presos, tem 81 anos e teve a prisão preventiva decretada. Ele foi denunciado por estupro contra adolescente.

Mais de 40 agentes de segurança atuaram na ação. A operação foi batizada de 13 de Julho por conta do aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comemorado hoje.