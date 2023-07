Operação da Polícia Civil do Paraná em Cambé Desarticula Ponto de Tráfico

Na manhã desta sexta-feira (28), uma operação da Operação da Polícia Civil do Paraná com apoio do Núcleo de Operações com Cães, da Denarc de Londrina, e os Agentes de Polícia Judiciária de Cambé resultou na prisão de mãe e filho em um sobrado no Jardim Santo Amaro.

O endereço-alvo da operação já era conhecido pela Polícia, sendo um ponto frequentemente associado ao tráfico de drogas na região. Os agentes de Polícia Judiciária de Cambé chegaram ao local com um mandado de prisão em aberto para o rapaz.

Ao entrar na residência, os policiais encontraram a senhora, conhecida como “vovó do tráfico”, tentando esconder as drogas. Ela foi presa em flagrante. No interior do imóvel, diversas porções de droga, principalmente crack, foram apreendidas, muitas delas escondidas entre as plantas do quintal.

Enquanto o rapaz foi detido e saiu algemado do local, a senhora não ofereceu qualquer resistência ao ser conduzida à viatura descaracterizada, esta é a segunda vez que a senhora é presa.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso em combater o tráfico de drogas na região e garante que denúncias podem ser feitas através dos números 181 ou (43) 3249-8615.

Ambos os suspeitos ficarão à disposição do delegado para responder às medidas da lei, e a operação foi mais um importante passo na desarticulação do tráfico de drogas em Cambé.

A Polícia Civil agradece a colaboração da comunidade em denunciar atividades ilícitas e reitera o empenho em garantir a segurança e tranquilidade de todos.