Oportunidades de Emprego em Cambé – Agência do Trabalhador (Sine)

Se você está em busca de novas oportunidades profissionais, a Agência do Trabalhador de Cambé (Sine) tem diversas vagas disponíveis! Confira algumas das oportunidades abaixo:

Área da Construção Civil:

Armador de ferros (1 vaga)

Pedreiro (2 vagas)

Pintor de obras (1 vaga)

Servente de obras (1 vaga)

Área Comercial e Vendas:

Assistente de vendas (1 vaga)

Consultor de vendas (3 vagas)

Supervisor comercial (1 vaga)

Vendedor interno (5 vagas)

Área de Produção e Manufatura:

Auxiliar de expedição (2 vagas)

Auxiliar de linha de produção (1 vaga)

Fresador CNC (1 vaga)

Montador soldador (1 vaga)

Outras Oportunidades:

Auxiliar administrativo (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Auxiliar técnico de mecânica (1 vaga)

Cabeleireiro (1 vaga)

Costureira em geral (1 vaga)

Engenheiro de produção (1 vaga)

Estoquista (2 vagas)

Florista (comércio varejista) (1 vaga)

Impressor flexográfico (1 vaga)

Mecânico de automóvel (1 vaga)

Motorista de caminhão (1 vaga)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1 vaga)

Operador de caixa (1 vaga)

Soldador (1 vaga)

Técnico de manutenção industrial (1 vaga)

Telefonista (1 vaga)

Para se candidatar a alguma das vagas, entre em contato com a Agência do Trabalhador de Cambé pelos seguintes meios:

Endereço: Av. Inglaterra, 774 – Centro, Cambé – PR, 86188-030

Telefone: (43) 3174-0443

Lembramos que as vagas podem sofrer alterações, portanto, é importante entrar em contato com a Agência do Trabalhador para verificar a disponibilidade atualizada.

