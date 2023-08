Operação de Fiscalização Remove Sucatas Abandonadas de Vias Públicas em Cambé

A Prefeitura de Cambé avança na operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) em parceria com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana, focaliza o problema persistente de veículos desativados em vias públicas. Sete sucatas que prejudicavam a qualidade de vida e afetavam os cidadãos foram recolhidas, resultando em autuações de acordo com as normas atuais.

A ação concentra-se em áreas notoriamente problemáticas, inclusive em pontos de alto tráfego, como uma via central no Centro. A equipe da Vigilância Sanitária também detectou focos de dengue dentro de um dos veículos, agravando o risco à saúde pública.

O Secretário de Fiscalização Urbana, Diogo Sola, destaca que os proprietários das sucatas haviam sido previamente notificados para retirar os materiais e dispor deles adequadamente. Essas sucatas não apenas prejudicam a estética da cidade, mas também obstruem espaços que poderiam ser mais eficientemente usados por pedestres e veículos. Além disso, elas acumulam sujeira, servindo como focos de proliferação de insetos e animais indesejados.

Sola reforça o compromisso da Prefeitura de manter Cambé limpa, organizada e segura. A conscientização da população sobre a disposição correta de resíduos, juntamente com a colaboração na identificação e denúncia de veículos abandonados, desempenha papel fundamental na eficácia contínua das operações de fiscalização.

A Secretaria planeja aumentar a fiscalização em áreas problemáticas e em pontos estratégicos com histórico de reclamações. Novas operações estão previstas.

Qualquer pessoa pode denunciar veículos abandonados por meio da Ouvidoria Municipal nos telefones 156, 3174-2772 ou 3174-2773, pelo site oficial ou pessoalmente na sede na Rua Pará, 46. O sigilo é mantido para todas as ocorrências.