Governo Estadual Celebra Conclusão das Obras na Santa Casa de Cambé

Nesta quinta-feira (24), em um marco para a saúde de Cambé, o Governo do Estado inaugurou as reformas da Santa Casa de Misericórdia de Cambé, um investimento de destaque totalizando R$ 2 milhões. A cerimônia contou com a presença do Secretário Estadual da Saúde, Beto Preto, vereadores, Deputado Cobra Repórter e do Prefeito de Cambé Conrado Scheller.

A importância da Santa Casa se estende a aproximadamente 140 mil moradores de municípios vizinhos, incluindo Cambé, Bela Vista do Paraíso, Florestópolis, Prado Ferreira e Miraselva.

As melhorias abrangem uma série de aspectos essenciais, incluindo a instalação de um elevador dedicado ao transporte de pacientes e uma passarela que conecta edifícios, a remodelação do galpão para abrigar um novo setor administrativo e almoxarifado, e melhorias na cozinha e no refeitório.