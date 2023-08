MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2023

Governo quer antecipar taxação de fundos fechados para ampliar isenção do IR

Com o entrave ao Congresso à tributação das chamadas offshores, o governo vai tentar antecipar a taxação dos “fundos fechados”, exclusivos para alta renda, como forma de garantir os recursos que cobrirão a perda de receita estimada como o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda, e assim conseguir bancar a máquina pública inchada e com o aumento salarial dos funcionários público, sem comprometer IR da baixa renda. (O Globo)

Cresce declaração à Receita de compras internacionais

O Remessa Conforme prevê isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 para as empresas que aderirem ao programa.No entanto, varejistas brasileiros cobram “isonomia fiscal”, com tributação das encomendas abaixo de US$ 50, uma vez que itens nacionais sofrem incidência de impostos. A categoria tenta convencer o Ministério da Fazenda de que a manutenção da isenção para compras internacionais pode prejudicar o setor produtivo no Brasil.Segundo a CACB, esse “erro” desfavorece a competitividade nacional diante das vantagens tributárias concedidas a gigantes de fora.(Folha)

NOTA: E, o Brasil continuará a andar de carroça sem investir em novas tecnologias e avançar na sua indústria. É típico da colônia brasileira os governos promoverem o protecionismo, e manter com os cavalos nesta carroça, na corrida competitiva diante do mercado planetário mundial.

Governo busca resolver concessões com problemas

Solução consensual para rodovias, ferrovias e aeroportos afastaria risco de devolução de ativos em série.Uma série de rodovias, aeroportos e ferrovias que passaram a ser administrados pela iniciativa privada nos últimos anos está com problemas, o que inclui desequilíbrio financeiro, obras atrasadas e investimentos não realizados. São os chamados “contratos estressados”, no jargão do setor. Parte dessas concessões já está em processo de relicitação, que é a devolução amigável do ativo para que um novo leilão seja feito. Essa dificuldade em renegociar tem relação com o contexto político da época e com a Lava Jato. Alguns dos grupos que arrecadaram ativos de infraestrutura na época entraram na mira da operação. Um exemplo é a Odebrecht, que em 2013 ganhou o leilão da BR-163 em Mato Grosso. Mas o contexto político e a Operação Lava Jato que investigaram a corrupção ativa nestes contratos, também prejudicaram mais concessão em relação ao financiamento. Outras empresas aguardam mais segurança jurídica e credibilidade neste mesmo governo que causou todo este estresse nas concessões. Entre os pontos que o setor considera importante de serem revistos, estão: adiamento do prazo de concessão, alteração no cronograma de investimentos obrigatórios, revisão dos autos de infração aplicados e, principalmente, permissão para executar tarifas “condizentes com a realidade”. Outro executivo também disse que os termos da repactuação precisarão ser estudados. Caso não sejam interessantes, a decisão de devolver o ativo à União será mantida. (Folha)

Privatização da Sabesp será a maior em anos, diz Tarcísio

governador estima que PPI do estado deva movimentar cerca de R$ 200 bi. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta (23) que a privatização da Sabesp deve ser a maior venda de uma estatal no país nos próximos anos. Seguindo com o Governo do Paraná com relação a privatização da Copel, o governo paulista espera mais investimento no setor e melhoria na oferta, promovendo outras empresas para entrar neste investimento, assim, com mais oferta o contribuinte terá as suas tarifas reduzidas, como logo irá ocorrer no setor elétrico privatizado, que antes sob domínio do PT, vários apagões ocorreram por falta de investimento e só aumento nas tarifas, principalmente pela desculpa da seca e a falta de água nas hidrelétricas, o setor privado investiu em outras alternativas, eólicas e solar, aumentando a demanda, mas sem o governo em investir em novas redes elétrica para receber a demanda desta ofertada, causou o apagão no Nordeste. Dentro deste cenário de incompetência administrativa deste governo, o certo é privatizar toda a Eletrobras, assim como se deu com a Telebras, que todos, até os paupérrimos tem celular, assim como TV em suas casas. Todo este cenário depõem contra as narrativas de estatização e o controle do governo pela esquerda petista. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Alckmin quer prorrogar programa de renovação de frota de caminhões

Falácias: PF vai investigar se apagão foi ato de ‘sabotagem’

Câmara aprova MP do mínimo sem offshores

Projeto de ‘voto de qualidade’ no Carf avança no Senado

Caixa planeja repassar R$ 75 bi em recursos da poupança à habitação

Mesmo com juros altos, lucro do setor de média e alta renda cresce 53%

Onda de saques agrava crise e tem impacto na eleição da Argentina

Líderes do Brics aceitam ampliar bloco com entrada de 5 membros

Empresa brasileira diz que cumpre sanções internacionais a Moscou

Mercenário que desafiou Putin morreu em avião que explodiu, afirma Rússia

O GLOBO

Lupi e bancos têm novo embate sobre juro do consignado do INSS

Com apoio do PL, deputados aprovam MP do salário mínimo Senado dá aval a reajuste de 9% para servidores públicos federais

Câmara quer votar desoneração da folha na 3ª-feira

Carga tributária em produtos nacionais chega a 142%

Dólar recua para R$ 4,85 após aprovação do arcabouço

Comissão do Senado aprova PL do Carf

‘Não existe conciliação para questões técnicas’, afirma Marina Silva

Estratégia pós-arcabouço: Taxação de fundos de alta renda vai compensar isenção do Imposto de Renda

Argentina vive nova onda de saques a supermercados

Argentina e mais cinco podem entrar no Brics

Líder de facção que desafiou Putin morre em queda de avião na Rússia

FOLHA DE S.PAULO

Compra internacional declarada sobe de 2% para 30%, diz fisco

Senado aprova reajuste de 9% para servidor federal; texto vai a sanção

Texto-base do aumento do mínimo passa na Câmara

Marinho nega que contribuição sindical seja volta de imposto

Arno Augustin debate reforma no Senado e diz que pedaladas fiscais foram ‘invenção’

Mudança no Carf que atende a Haddad avança no Senado

Senadores abraçam lobby de advogados na Tributária

Ministro propõe que Argentina garanta exportação em yuan

Marco fiscal traz equilíbrio, mas 2024 não será fácil, diz Haddad

Triângulo Mineiro já produz mais laranja que a Flórida

Transpetro prevê investir R$ 12,5 bilhões em navios brasileiros

Polícias terão acesso a dados de usuários do Pix sob investigação

Privatização da Sabesp será a maior em anos, diz Tarcísio

Manifesto refuta mudanças no parcelamento

Relator propõe limitar dívida no rotativo

Governo quer pacto para desarmar bomba-relógio de concessão fracassada

Brics deve anunciar ampliação com entrada de 5 países

Prigojin voava em jato da Embraer, e Brasil tem direito de participar de investigação

Líder de motim contra Putin morre em queda de avião, diz Kremlin

Saques na Argentina passam de 150 e respingam na política

Maioria apoia aumento de impostos de itens nocivos à saúde, diz Datafolha (sem credibilidade da opinião pública)

Fundação do Exército tem fortes indícios de nepotismo, afirma TCU; Alguma novidade?

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO

Queda de avião mata líder rebelde russo.

Lira$ não dá trégua a Lula$

Isenção do IR desafia governo

Câmara aprova MP que reajusta salário mínimo e amplia faixa de isenção do IR

Proposta de acordo da PGR impõe dilema a réus acampados do 8 de janeiro

Quedas, assassinatos e doenças: antes de Priozhin, várias mortes misteriosas ocorreram na Rússia

Aos sindicatos, tudo; O favorecimento do PT aos sindicatos, mais denigre do que fortalece

Sentença desmente hacker que roubou mensagens da Lava Jato e diz que ele agiu por dinheiro

Estados do Sudeste, Sul e Centro Oeste do partido na direita, dominam lista dos mais competitivos do país

Por que sou capitalista, ou: brevíssima defesa filosófica da economia de mercado

CPI vai ouvir sócios da 123Milhas e quebrar sigilo bancário

Osmar Terra critica “invasão de responsabilidade” do STF sobre o porte de drogas

Nikolas Ferreira protocola PEC para barrar emendas distribuídas por Lula$

Atividade econômica da Argentina tem queda de 0,2% em junho

Senado aprova MP que concede reajuste salarial para servidores federais

Como defender a vida em um país dividido pela possibilidade de descriminalização do aborto

Senado aprova exame toxicológico para porte e posse de arma

Desenvolvimento de uma rede de líderes que impacta o Brasil

O que a morte de Yevgeny Prigozhin tem a ver com você

Voto de qualidade no Carf é aprovado pela CAE e segue para plenário do Senado

Pavinatto sai da Jovem Pan por recusar retratação a desembargador que absolveu estuprador

VALOR ECONÔMICO

Reestruturações e queda de preços reduzem custos de empresas de capital aberto. O lucro líquido de 415 companhias não financeiras cresceu 3,2% no segundo trimestre, para R$ 39,4 bilhões

Êxito de regra fiscal depende de receita

Para economistas, governo tem mostrado dificuldade em aprovar novas medidas de arrecadação e mesmo as já vigentes têm frustrado as estimativas da própria equipe econômica

Líder mercenário russo morre em queda de avião

Ex-aliado-chave de Moscou na invasão à Ucrânia, Prigozhin passou a ser visto como inimigo do Estado quando liderou um motim armado contra o governo do presidente Vladimir Putin

Haddad defende yuan em comércio com Argentina

Proposta é que país vizinho use moeda chinesa para pagar exportação brasileira. Empresários brasileiros rejeitam

Sinais do ‘decoupling’ e seus perigos

Confronto cada vez mais profundo entre os Estados Unidos e a China continua erodindo os laços comerciais entre as duas maiores economias do mundo

Com aumento dos gastos na maquina administrativa, a nova regra fiscal depende demais de ampliação de receitas, mesmo sem a percepção da sociedade no investimento público, criticam economistas. Para especialistas, plano melhorou na Câmara, mas segue com exigências muito frouxas

Equipe econômica esperava exclusão de emenda

Técnicos dos ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda n]ao viram como problema a exclusão da “emenda Randolfe” do texto final do novo arcabouço fiscal

Sob herança ainda da economia Guedes no governo Bolsonaro, o poder de compra do salário mínimo cresce comparado à cesta básica. Com recuo do preços dos alimentos e aumento do valor do piso salarial, capacidade de consumo dos mais pobres melhora. Qualquer projeto econômico do governo, ele se reproduz um ano posterior a mudança do BC e no ministério da economia, no seguimento da política

PR faz leilão do 1º lote de pacote de R$ 50 bi do concessão de rodovias. Evento na B3 ocorre duas semanas após a conclusão da privatização da Copel

MP do mínimo é aprovada pela Câmara

Correção da tabela do imposto de renda provocou polêmica e cobranças de bolsonaristas

Reflexo do Taxadd: Governadores pressionam por permissão para criar tributos

Tema foi discutido pelos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará com os senadores de suas bancadas

Com a perda da credibilidade eleitoral nos resultados para presidente, a população exige que seja Instalado grupo de trabalho para elaborar minirreforma eleitoral. Intenção é levar um projeto de lei direto ao plenário da Câmara e depois enviar ao Senado para valer a tempo da eleição municipal de 2024

Base trai e apoia PEC do BNDES

Proposta impõe aval do Congresso para empréstimos externos dos bancos públicos controlados

índice Rolex do Lula$, empurra PL para a base do governo

Constrangido pelo escândalo, parlamentares são atraídos com cargos e emendas

Avança tramitação do marco temporal

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou projeto de lei que trata da demarcação das terras indígenas, por 13 votos a favor e 3 contra

O sistema judicial brasileiro toma o poder com mais burocracia no controle e favorece crimes do colarinho branco e outros. STF decide por obrigatoriedade de juiz de garantias

Votação foi concluída nessa quarta-feira com dez votos a favor da medida

Saques elevam incertezas na disputa eleitoral argentina

Roubos e destruição de supermercados e lojas têm origem pouco clara e leva governo e opositores a acusações mútuas. Quando a loucura toma conta no equilíbrio de uma nação, vale tudo e pouco importa o que virá. Estamos aprendendo muito com a Argentina e a sua ideologia a esquerda.

FMI formaliza liberação de US$ 7,5 bi à Argentina

Governo argentino terá de usar uma parte para pagar Catar, China e CAF, e guardar a outra como provisão para os próximos vencimentos. Assim, dobra a sua dívida e aumenta a sua miséria.

Processos judiciais ampliam apoio a Trump entre os republicanos

Basicamente, a questão única que se coloca no lado republicano hoje é se alguém é a favor ou contra Trump. A sensação de injustiça sofrida, vale mais voto de apoio do que o mérito ao cargo.

EUA pedem à China dados mais transparentes – China x Rússia armando. Apelo de Sullivan a Pequim ocorre no momento em que secretária do Comércio dos EUA, se prepara para viajar a Pequim no fim do mês para reuniões com autoridades chinesas. Os diplomatas Ocidentais, estão dormentes e vacilando. Leiam “Arte da Guerra” de San Tzu

7 de cada 10 professores notam alunos mais agressivos após pandemia. Perda da habilidade dos jovens de assistir aula presencial é um dos motivos apontados para percepção do aumento da violência em sala de aula. Famílias e escolas têm de agir juntas, diz pedagoga.Pesquisa mostra, no entanto, que 31,3% dos professores relataram que as agressões partiram de familiares. O capitalismo, feminismo, modernismo, são as dores deste sistema e a falência do Estado. Famílias que desconhecem o seu papel e a responsabilidade na promoção e no desenvolvimento da formação dos nossos jovens. A resposta a esta obrigação advém, suicídios, crimes e violência. O sistema político atual ampliam as problemáticas sociais neste sistema, ao invés de promover políticas públicas para combater.

Ainda sob controle. Inflação menor e reestruturações reduzem custos das companhias de capital aberto. Houve desaceleração percentual no 2º trimestre tanto sobre o trimestre anterior quanto na comparação anual

Investidores pressionam por limite a antibióticos nas fazendas

Uso excessivo nas cadeias de suprimento das empresas de alimentos é alvo de preocupação de investidores e acionistas

El Niño no oeste da África potencializa alta do cacau

Com risco de novo déficit na oferta global por conta do fenômeno climático, expectativa é de que preços sigam firmes no curto prazo

Açúcar sobe na bolsa após ameaça da Índia

País asiático poderia suspender as exportações para conter os preços locais

BB pode captar dinheiro do Banco Mundial

Instituição financeira deverá captar recursos do Banco Mundial para repasses ao programa de recuperação e conversão de pastagens degradadas

Ativos têm alívio, mas fiscal ainda é risco

Queda dos rendimentos dos Treasuries no exterior dá aval a correção de rumo; após aprovação do arcabouço, agentes monitoram viabilidade da nova regra

O que falta entrar no debate sobre o rotativo

Ausência de juros no pagamento à vista, antecipação de recebíveis com custo elevado, apego do varejo e do consumidor ao “sem juros” e oferta responsável de crédito fazem parte da discussão

Terço de férias: a necessária modulação da decisão. Em tempos de ideologia jurídica, é uma árdua tarefa. Espera-se que o STF, no julgamento, não tenha por base somente argumentos de cunho econômico, mas leve em consideração os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.