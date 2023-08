Acidente de Abalroamento Lateral na PR 445: Sem Feridos e Danos Materiais

No dia 24 de agosto de 2023, por volta das 07h30min, a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e sua 2ª Companhia, atendeu a um acidente de trânsito na rodovia PR 445, no km 83+500m, localizado em Cambé.

O incidente, classificado como abalroamento lateral, envolveu dois veículos. O V-01, um Renault/Duster com placas de Arapongas PR, era conduzido por uma mulher de 35 anos, que felizmente não sofreu ferimentos. O V-02, um conjunto Scania/S540 com placas de Varginha/MG, era conduzido por um homem de 42 anos, também sem lesões aparentes.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste etilométrico, que registrou resultados de 0,00 mg/l para o motorista do V-01 e também 0,00 mg/l para o condutor do V-02.

O local do acidente, com limite de velocidade de 70 km/h conforme a placa R 19, é uma pista de pista dupla que apresenta um declive e uma curva acentuada.

De acordo com a síntese dos dados coletados no local, o Renault/Duster, com placas de Arapongas, trafegava no sentido de Cambé ao Trevo da Warta. No km 83+500m, ocorreu o abalroamento lateral com o veículo Scania/S540, de Varginha/MG.

Apesar do impacto, não houve feridos e os condutores apresentaram resultados negativos para a presença de álcool no teste etilométrico. A ação da Polícia Rodoviária contribuiu para a segurança e fluidez do tráfego na região, enfatizando a importância do cumprimento das normas de trânsito para a prevenção de acidentes.