Operação Engenho: Gaeco Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro em Londrina e região

Na manhã desta terça-feira (14), a cidade de Londrina foi palco de uma ação imponente do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) na Operação Engenho. Com o cumprimento de 93 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão, a operação visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas.

As investigações apontam para a aquisição de 12 imóveis, incluindo alguns de alto padrão, suspeitos de serem financiados com recursos provenientes do tráfico. O Gaeco está determinado a desvendar e desarticular essa intricada teia de atividades ilícitas, reforçando seu compromisso com a segurança e ordem na região.

O trabalho incansável das autoridades na Operação Engenho reflete o empenho em coibir práticas criminosas e assegurar a tranquilidade da comunidade. A ação destaca a importância de ações estratégicas e incisivas no combate ao crime organizado, mostrando que a justiça está vigilante e comprometida com a integridade da sociedade.

Aguardamos, com confiança, que os resultados dessa operação contribuam para a promoção de um ambiente mais seguro e justo em Londrina. A parceria entre a comunidade e as forças de segurança é fundamental para construir uma cidade resiliente e protegida contra as ameaças do crime organizado.