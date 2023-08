Oportunidades de Emprego em Cambé – Vagas Disponíveis em 01 de Agosto de 2023

O mercado de trabalho em Cambé está aquecido e diversas oportunidades de emprego estão disponíveis em diferentes setores. Confira abaixo a lista de vagas atualizadas no Sine Cambé, lembrando que as oportunidades podem sofrer alterações sem aviso prévio. Se você busca uma nova oportunidade profissional, não perca tempo e entre em contato com o Sine Cambé para obter mais informações sobre as vagas e como se candidatar.

Setor Administrativo:

Auxiliar Administrativo – 1 vaga aberta

Setor de Compras:

Auxiliar de Compras – 1 vaga aberta

Setor de Estoque:

Auxiliar de Estoque – 2 vagas abertas Estoquista – 1 vaga aberta

Setor de Limpeza:

Auxiliar de Limpeza – 1 vaga aberta

Setor de Produção:

Auxiliar de Linha de Produção – 2 vagas abertas

Setor Técnico:

Auxiliar Técnico de Mecânica – 1 vaga aberta Engenheiro de Produção – 1 vaga aberta Impressor Flexográfico – 1 vaga aberta Mecânico de Automóvel – 1 vaga aberta Técnico de Manutenção Industrial – 1 vaga aberta

Setor de Vendas:

Consultor de Vendas – 3 vagas abertas Promotor de Vendas – 1 vaga aberta Vendedor Interno – 2 vagas abertas

Outras Oportunidades:

Motorista de Caminhão – 1 vaga aberta Motorista de Caminhão-guincho pesado com munk – 1 vaga aberta Pintor de Paredes – 1 vaga aberta Telefonista – 1 vaga aberta Costureira em Geral – 1 vaga aberta

Para se candidatar a alguma das vagas acima, entre em contato com o Sine Cambé através do telefone (43) 3174-0443 ou visite a agência pessoalmente na Av. Inglaterra, 774 – Centro. Lembre-se de levar o seu currículo atualizado e documentação necessária para o processo de candidatura.

Desejamos boa sorte em sua busca por uma nova oportunidade de emprego! Aproveite as vagas disponíveis e faça parte do mercado de trabalho de Cambé.