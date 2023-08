MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 01 DE AGOSTO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Para 70% do mercado, Copom deve cortar Selic em 0,25 ponto

Governo de São Paulo aprova modelo de privatização da Sabesp

‘Zerar imposto de importado é um suicídio econômico’

Governo aposta em novo sistema para cortar custo com importação

Novas regras para compras de importados começam a vigorar hoje

FMI elogia Brasil, mas cobra meta fiscal rígida

Servidor federal vai deixar de ‘bater ponto’

‘BC sabe que o juro é a chave para inflação baixa’

Croácia cede portos para exportação de grãos ucranianos

PNE prevê o sistema em 50% das escolas

MEC dará R$ 2 bilhões este ano para as aulas em tempo integral

Safra cheia escancara vulnerabilidade da infraestrutura logística

A angustiante espera por hemodiálise

O GLOBO

Isenção para compras até US$ 50 começa a valer hoje

Argentina usa recursos da China para pagar FMI

Ações da Petrobras fecham em alta após mudanças em dividendos

Governo de SP define modelo de privatização da Sabesp

Gol sai na frente e vai mais que dobrar oferta de assentos no Galeão

Haddad devolverá onça para Arábia Saudita

Ministros elevam pressão por corte maior de juros

‘É algo complexo mas vital’

Repartições federais terão metas de trabalho em vez de ponto

Copom deve manter diretriz técnica ao decidir sobre juros

Duas novas vacinas trazem bons resultados contra malária

Superintendente do Incra cita ocupação no currículo

Fim da trégua: MST retoma invasões, joga pressão sobre Planalto e CPI deve convocar ministro hoje

FOLHA DE S.PAULO

Autonomia e expectativa por corte desafiam comunicação do BC

Bolsa sobe à espera do Copom e avança 3,26% em julho

Mercado espera redução de 0,25 ponto no juro amanhã

Governo simplifica importação por via aérea

BNDES exigirá compromissos de integridade para dar crédito

Caixa vai repassar R$ 12 bi ao Tesouro após achar erro em depósitos judiciais

Venda da Copel entra em semana decisiva

Governo de SP define modelo de privatização da Sabesp

Governo federal libera servidor de bater ponto e adota ‘controle por produtividade’

‘Concurseiro precisa saber que não terá mais aposentadoria integral’

Ações sobem após anúncio de nova política de dividendos

Petróleo sobe 13% em julho; Petrobras diz que não repassa volatilidade

Haddad ganha onça dourada de ministro da Arábia Saudita, mas vai devolver peça

Relator da Tributária defende teto de alíquota na Constituição

Isenção de imposto vai matar economia, diz líder industrial

Shein e AliExpress vão aderir a programa de compras de até US$ 50

Em 1 ano, Trump desce ao inferno e reacende como favorito para 2024

Nova invasão vira munição para oposição na retomada de CPI

MST invade Embrapa e acusa Lula de descumprir acordos

Paulo Solmucci: O imenso risco da portabilidade do vale-refeição

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

Oposição se arma para volta da CPMI

Os acertos do presidente do BC

Denúncia contra STF a órgãos internacionais são praticamente ignoradas (até quando?)

Tempo para liberar cargas aéreas intencionais será reduzido de cinco para um dia

Após acordo com governo, MST desocupa área invadida em Pernambuco (até quando?)

Lista do PIX de Bolsonaro, não tem empreiteira nem frigorífico, só brasileiros comuns

Retomada da CPMI: oposição cobrará do governo informações e provas represadas pelo STF (até quando?)

EUA dialogam com talibãs sobre economia, direitos humanos, terrorismo e drogas (piada)

Governo começa a gastar milhões para regular preços: não fará cócegas no mercado (segura a corda)

Esquerda na berlinda: escândalos abalam o governo Petro, que completa um ano em agosto

Presidente da CPI (tudo acaba em pizza) do MST quer prorrogar trabalhos da comissão

DNIT faz série de reformas no Contorno Sul de Curitiba; veja datas e locais

VALOR Econômico

Dividendo da Petrobras pode ser ainda menor

Petroleira já anunciou uma nova política de dividendos, com percentuais de pagamento menores aos investidores da estatal

‘A China pode esperar’

Para ex-chefe do Morgan Stanley na Ásia, China tem tempo para superar os problemas de sua bolha imobiliária graças aos investimentos pesados que já fez

Investidores ganham com a expectativa de queda dos juros

Quatro mês consecutivo de desempenho positivo para os ativos brasileiros de maior risco também se deve ao avanço da reforma tributária no Congresso, na sequência do arcabouço fiscal

Brasil na rota de novas drogas contra Alzheimer

Novas substâncias são apontadas como uma virada de jogo da ciência contra a doença, com potencial para retardar os sintomas nos estágios iniciais

Remessa Conforme entra em vigor, mas só no papel

Adesão ao programa não é obrigatória e o governo conta com a participação voluntária para colocar o modelo de pé

Justiça melhor e mais rápida

Pesquisa aponta que tempo médio de tramitação das ações em varas empresariais especializadas é de 217,8 dias, enquanto nas varas generalistas leva-se, em média, 415 dias, quase o dobro

Uma reforma tributária complexa, porém necessária

É importante todo o esmero de nossos legisladores na montagem da legislação infraconstitucional da transição dos regimes e o governo deve trabalhar intensamente para evitar uma lista muito extensa de setores beneficiados com IVA reduzido

FMI aponta riscos de implementação do arcabouço

Questão é foco da regra nas receitas, diz Fundo, que sugere esforço fiscal mais ambicioso

Programa Litígio Zero é prorrogado até dezembro

Terceira prorrogação atende a pedido de associação das companhias abertas

Novo sistema reduz prazo para liberar cargas aéreas

Fazenda espera que modal que passa a funcionar nos aeroportos do país reduza gastos de importadores em R$ 10 bi/ano

Ministério Público vai investigar mortes em ação da PM no Guarujá

Vidas perdidas em operação policial no fim de semana supera o total de vítimas fatais por forças de segurança em todo o primeiro trimestre do ano na região

MST volta a invadir instalação da Embrapa

Sem-terra alegam descumprimento de acordo; ação provoca críticas em Brasília

Fraqueza econômica da China alimenta temor de deflação

Dados de atividade industrial e de serviços apontam que a recuperação pós-covid continua a perder força neste semestre

Zona do euro volta a crescer no 2º trimestre

A inflação na zona do euro, por sua vez, continuou seu ritmo gradual de desaceleração, para 5,3% em julho, de 5,5% em junho

Ampliação do mercado livre de energia abre frente de debate

A pauta envolve temas como os subsídios cruzados do setor e os erros de governos passados que jogaram a conta no bolso do consumidor

Bioinsumos, a nova fronteira da sustentabilidade no campo

Processo traz benefícios ao meio ambiente por evitar produtos químicos

Sem reajustar preços, Petrobras pode pagar menos dividendos

Valores represados no curto e médio prazos na gasolina e no diesel podem reduzir geração de caixa e distribuição de lucros

Copasa prevê enxugar 8% de custos e número de pessoal com o PDVI

Apesar do aumento dos gastos com os desligamentos, companhia registrou lucro líquido de R$ 249 milhões no 2º trimestre, alta de 38,2% comparado com um ano atrás

Privatização da Sabesp prevê acionista de referência

A desestatização, com um follow-on de ações do Estado, prevê um plano de investimentos de R$ 66 bilhões até 2029, que é R$ 10 bilhões a mais sobre o plano atual da empresa

Inteligência artificial traz automação para a venda de imóveis

Pesquisa aponta que um quinto de executivos do setor imobiliário já usaram ferramenta ligada à tecnologia; Tenda informa que ferramenta elevou suas vendas

Fim do acordo do Mar Negro fez trigo subir 3,2% em julho

Persepctiva de oferta abundante no Hemisfério Norte limitou alta do cereal em Chicago; menor produção valorizou suco em NY

Americanos veem milho brasileiro sob ‘limite’

Para Associação de Produtores de Milho dos EUA, crescimento de embarques do Brasil não deve se sustentar nos próximos anos

À beira do asfalto da BR-163, em Mato Grosso, há colheita

Casal de aposentados pega na rodovia grãos de milho que caem das frestas dos caminhões para alimentar a criação de galinhas e suínos

Ativos de risco registram 4º mês de valorização

Antecipação ao ciclo de cortes da Selic e melhora institucional, com reformas no radar, estimularam migração para classes voláteis

Juros futuros caem e bolsa avança à espera do Copom

Salto de ações da Petrobras após anúncio de nova política de dividendos também ajudou Ibovespa a voltar aos 121 mil pontos