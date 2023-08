Relatórios do Corpo de Bombeiros de Cambé apontam ocorrências de acidentes e incêndio em 31 de Julho de 2023

Nesta segunda-feira (31), Cambé testemunhou diversas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O primeiro registro foi às 08h01, com um acidente de trânsito na Rua Arapongas, nº 389, envolvendo uma motocicleta e um automóvel. O motociclista, identificado como R.P., de 40 anos, sofreu ferimentos moderados.

Por volta das 12h01, outra colisão ocorreu na Av. Gabriel Freceiro de Miranda, nº 1516, envolvendo uma motocicleta e um automóvel. A vítima, V.P.G., de 23 anos, teve ferimentos leves.

Às 13h49, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda de pessoa de plano elevado na Rua Octacilio Correia Rocha, nº 257. J.A.D.A., de 48 anos, sofreu ferimentos moderados.

Em seguida, às 14h29, um incêndio em meio de transporte foi relatado na Estrada da Prata, km 12. O veículo VW Kombi foi atingido pelas chamas.

Às 17h19, ocorreu um acidente de trânsito com queda de veículo na Rodovia Melo Peixoto, nº 562. D.G., de 45 anos, ficou com ferimentos moderados após a queda de uma bicicleta não identificada.

Às 18h39, foi registrada uma colisão na Rua Julia Maria da Costa, nº 564, envolvendo uma motocicleta e um automóvel não identificado. A vítima, F.N.S., de 38 anos, sofreu ferimentos leves.

O último registro do dia foi às 21h49, onde ocorreu um atendimento pré-hospitalar (APH) para uma lesão física na Est. Esperança, nº 250. Não foram divulgados detalhes sobre a vítima.

Os relatórios do Corpo de Bombeiros reforçam a importância de prevenir acidentes no trânsito e tomar medidas de segurança adequadas. A população deve estar atenta para evitar ocorrências e manter a cautela em situações de risco.

Cambé conta com o trabalho dedicado e eficiente do Corpo de Bombeiros, que atua prontamente em situações de emergência, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade.

