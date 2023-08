Discussão acalorada em Cambé resulta em menor de 15 anos ferida

Na noite desta segunda-feira (31/07), uma discussão entre duas menores na Av. Antônio Ramineli, no Jardim Ana Rosa, terminou de forma preocupante. Durante o calor do momento, uma das menores foi atingida por um golpe de faca, resultando em ferimentos que exigiram atendimento médico.

A vítima de 15 anos, foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cambé, onde recebeu os cuidados necessários. A gravidade do ferimento não foi divulgada, mas segundo testemunhas o corte foi superficial..

Este incidente serve como um alerta para a importância do diálogo e da resolução pacífica de conflitos. A violência não é a solução e pode ter consequências sérias. Vamos construir uma comunidade onde o respeito e a empatia prevaleçam!

📲 Siga o Portal Cambé no Instagram: @portalcambe

📲 Participe do nosso grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K6R666pxmUqLtqZ1uRcWiU

📲 Quer anunciar no Portal Cambé, entre em contato com nosso departamento comercial: *Contato: – (43) 9.9954-5270