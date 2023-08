Grave acidente na BR-369 em Cambé mobiliza equipes de resgate

Cambé, 31 de julho de 2023 – Na noite desta segunda-feira, um trágico acidente ocorreu na BR-369, próximo ao acesso da PR-445, mobilizando diversas equipes de resgate.

Uma motocicleta do modelo CB-300, com duas ocupantes, colidiu violentamente contra a traseira de um carro HB20. Com a força do impacto, a mulher que estava na garupa da moto foi arremessada por cima do carro e caiu no asfalto.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi levada em estado grave para a Santa Casa de Londrina. Já a condutora da motocicleta, identificada como Ana Paula de Sani, de 37 anos, também sofreu vários ferimentos e foi encaminhada à Santa Casa de Cambé.

De acordo com relatos de testemunhas no local, a moto trafegava em alta velocidade pelo chamado “corredor”, uma prática perigosa e ilegal de condução, cortando entre os carros antes de colidir com a traseira do HB20. No banco de trás do veículo de passeio, havia um homem que estava dormindo e acordou assustado com o impacto da colisão.

O acidente ocorreu em horário de pico, o que causou grandes complicações no trânsito da rodovia no sentido de Cambé para Londrina. A Polícia Rodoviária esteve presente e realizou o teste do bafômetro nos condutores envolvidos no acidente, sendo todos os resultados negativos para consumo de álcool.

Este lamentável incidente serve como um alerta para a importância da prudência e responsabilidade no trânsito. O respeito às leis e às normas de segurança é essencial para evitar acidentes tão graves e preservar a vida de todos os usuários das vias.

Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares, desejando uma pronta recuperação para aqueles que foram feridos neste triste acontecimento.