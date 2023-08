Secretaria de Saúde começa a implantação do Prontuário Eletrônico nas UBS nesta terça-feira (1)

Tratado como um grande avanço no atendimento, o Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde Pública informa que dará início a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A primeira UBS a ser contemplada será a do Jardim Santo Amaro, a partir desta terça-feira (01/08), com treinamento para os servidores e início dos serviços na parte da tarde.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Prontuário Eletrônico é um software onde todas as informações clínicas e administrativas ficam armazenadas na UBS buscando informatizar o fluxo de atendimento dos munícipes pelos profissionais de saúde. Com isso, é possível um acesso rápido às informações de saúde e intervenções feitas, melhoria na efetividade, redução de custos, otimização de recursos, e também aprimora e automatiza o envio de informações da Atenção Básica para o Ministério.

A secretária municipal de Saúde Pública, Adriane Bertan, destacou que o início do PEC é um marco para o serviço de atendimento básico em Cambé, e que em breve ele será feito em mais unidades. “Estaremos realizando esse projeto piloto no Santo Amaro, mas a implantação do prontuário eletrônico acontecerá de forma gradual. Até o fim do ano, esperamos expandir o serviço para todas as Unidades Básicas de Saúde”, afirmou.