Secretaria de Educação e Cultura promove a 10ª Semana de Informação e Conscientização sobre o TDAH

Começa nesta terça-feira (1), a 10ª Semana de Informação e Conscientização sobre o TDAH. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o evento marca os 10 anos da Lei Municipal Nº 2.709, que instituiu a semana de discussão sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade no município, sempre na primeira semana de agosto. Em 2023, o tema será “Preconceitos, conceitos e alternativas educativas”, com programação direcionada para professores, pais, alunos, Poder Público e comunidade em geral.

O evento anual visa proporcionar discussões e reflexões sobre o TDAH, além de outras temáticas relativas à educação especial. Com isso, são desenvolvidas palestras, mesas-redondas, cursos, mostras de artes, socialização de práticas educacionais, momentos de estudos e reflexões, proposições e encaminhamentos. Confira a programação completa abaixo.

Para a edição deste ano, ainda será feito um ato público, na Câmara Municipal, por conta da data especial de 10 anos da Lei. A organização também destaca o fórum que marca o encerramento do evento, com a discussão de como as políticas podem ser ferramentas para o combate à violência além dos muros escolares, para que esse fenômeno não seja um impeditivo na inclusão dos alunos no espaço escolar. Além disso, será elaborada uma carta pública de Cambé, em reconhecimento ao enfrentamento à violência. A professora Sônia Mari Shima Barroco será a mediadora do evento, que ainda terá palestras da Dra. Martinha Clarete Dutra e do Dr. Wagner Roberto do Amaral.

A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, destaca o marco de 10 anos da Semana e faz um convite para toda a população. “Essa é uma semana muito especial para nós, por se tratar da conscientização do TDAH, da comemoração da 10ª edição do evento e da série de atividades que pensamos. Teremos formação continuada para os nossos professores, palestras com pais, com a rede de apoio da Prefeitura, socialização dos trabalhos que vem acontecendo nas nossas salas multifuncionais e o fórum de encerramento. Será um prazer contar com a participação de todos”, afirmou.

Programação completa

Palestra de abertura: “Ato público” – 10 anos da Lei Municipal Nº 2709

Terça-feira (1), às 14h

Câmara Municipal, localizada na Avenida Inglaterra, 655

Para o público em geral

Palestra: “Formação de motivos de estudo na atividade dos alunos”

Formador: Dr. Marcelo Ubiali

Quarta-feira (2), às 19h

Salão Paroquial, localizado na Rua Espanha, 289

Para professores, gestores e comunidade escolar

Socialização e trabalho realizado pela sala de recurso multifuncional

Quinta-feira (3), no período de aula

Nas escolas que tem a sala de recurso multifuncional

Para alunos do ensino regular

Palestra: “Mesa redonda – Sucesso escolar: uma construção coletiva”

Mediadora: Drª Sonia Mari Shima Barroco

Quinta-feira (3), às 19h

Salão Paroquial, localizado na Rua Espanha, 289

Para professores, gestores e comunidade escolar

Festival das sensações

Sexta-feira (4), das 8h às 11h

Escola Municipal Professor Jacídio Correia, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 255

Para alunos das classes especiais

Fórum: Políticas públicas como ferramenta para emancipação do sujeito e enfrentamento à violência

Sexta-feira (4), das 13h30 às 17h

Salão Paroquial, localizado na Rua Espanha, 289

Para representantes das equipes escolares, redes de apoio e proteção, Poder Judiciário e sociedade civil organizada