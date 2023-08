MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Prates volta a defender exploração no Amazonas

Vantagem chinesa, mão de obra barata agora é mais rara no país

Manchete: Novo cenário mundial aponta Índia e México como potências

Decisão do Copom nesta semana vai ditar novas apostas em investimentos

Descolada do exterior, gasolina fica estável no País

Fim do saque-aniversário do FGTS enfrenta resistência

Transparência precária esconde gasto milionário com royalties em cidades

Sigilo de reator de submarino deixa País no alvo de Agência de Energia Atômica

Viagem de Bolsonaro aos EUA custou R$ 757 mil ao erário, ‘mas ainda não se calcula os milhões das viagens de lua de mel de Lula em 6 meses’

Para sair do atoleiro

Importação de trigo cai 35% com safra recorde no País

Preço menor pressiona receita

investidor precisa ter paciência e saber se posicionar

Créditos de programas da TV terão propaganda

Novo cenário mundial aponta índia e México potências

Desenrola já ‘desnegativou’ 6 milhões de dívidas

Entenda o que está em jogo

Nordeste deve ganhar mais peso na Reforma Tributária

Governadores ampliam liberação de emendas em busca de bases fiéis

Anvisa vai à Colômbia: Técnicos visitam cultivo de cannabis para conhecer técnicas de plantio e segurança

Corrupção e insegurança derrubam bem-estar no país, aponta novo índice

‘Há um mercado bilionário de produtos da Amazônia’

Desafio amazônico: Petróleo, mineração e reservas indígenas são tabus de cúpula regional

Trabalho e família podem enriquecer um ao outro

Fundadores do Kabum! querem desfazer venda para o Magalu

O remédio das farmácias é outro

Carreira de políticas públicas tem salário inicial de quase R$ 21 mil

Isso vale um email? Como se comunicar no trabalho

Mulher pensa diferente sobre investimento?

Mais mortos com aviso prévio

Governo vai pedir ao Congresso para que BNDES volte a financiar obras em outros países

Eliminar ou perpetuar a pobreza: dar ou não dar esmola?

Partido Comunista Chinês e o culto ao líder Xi Jinping em meio à desaceleração econômica

Reabertura do Legislativo: você está satisfeito com seu representante?

Cresce nas redes o apoio de seguidores dispostos a ajudar Bolsonaro a pagar multas

Para a China, não basta perseguir cristãos: ditadura também interfere em assuntos internos da Igreja

Tarcísio vai enviar projetos de privatização e PEC da Educação após o recesso parlamentar

Autismo aumento 400% nos EUA em 16 anos. Medicina tenta desvendar as causas

Tiro esportivo pode ser inviabilizado no Brasil com decreto de Lula

Governo Lula prepara decreto protecionista para desfigurar “BR do Mar” de Bolsonaro

Crises e oportunidades na economia mundial

Quem tem medo dos clubes de tiro?

Espanha: Partido Socialista perde cadeira no Parlamento e Sánchez fica mais longe da reeleição

Bombeiros encontram pertences de homem desaparecido em explosões na C.Vale

Ataque suicida contra partido religioso deixa 35 mortos e 130 feridos no paquistão

A escassez tem a ver com mais coisas do que apenas o mercado

Petrobras tira do caixa para segurar o preço e defasagem na gasolina chega a 21% dizem importadores

Reajustes salariais no primeiro semestre superam a inflação com ganho real de 0,79%

El Niño forte pode encarecer os alimentos

A probabilidade cada vez maior de um evento climático mais intenso leva economistas a fazerem as contas sobre seus potenciais efeitos no Brasil

Mercado aposta em corte da Selic em reunião do Copom, mas diverge sobre percentual

Em levantamento do Valor, 64,6% dos entrevistados esperam queda de 0,25 ponto e 34,6%, redução de 0,5 ponto

Tendência é de fim do ciclo de alta no preço das terras

Valor médio chegou a R$ 25.429 por hectare no país no 2º trimestre de 2023, 4,57% superior à cotação média do mesmo período de 2022, mas 0,54% menor em relação ao 1º trimestre deste ano

Caixa distribui R$ 12,7 bi por 217 milhões de contas do FGTS

Medida favorece 132 milhões de trabalhadores; depósito é proporcional ao saldo do fim de 2022

Tá ruim? Mas pode ficar pior.

Supremo prepara-se para mudança no comando

Advogado Cristiano Zanin toma posse nesta quinta-feira

O Brasil dos mesmos clãs de família segue ativa no poder

Reforma ministerial reforça poder de clãs políticos

Silvio Costa Filho e André Fufuca são adições à chamada ‘bancada de juniores’, que já conta com Renan Filho e Jader Filho

PL quer Braga Netto no Rio, mas general cogita Senado por MG

Partido de Jair Bolsonaro teve que aceitar o veto do ex-presidente ao senador e filho dele, Flávio Bolsonaro

Argentina: Pacote cambial de Massa tende a acelerar a inflação

Dados de indicadores foram adiados enquanto previsões de alta inflacionária variam de 6,5% a 8% às vésperas das primárias

Como os EUA estão conseguindo manter o rumo da economia

A questão essencial para uma desaceleração moderada que baixe a inflação, mas não afunde a economia, está em saber se as empresas mantêm ou demitem seus funcionários

É hora de aposentar o rótulo ‘mercados emergentes’

Termo se refere a países de características muito distintas e acabou se tornando pouco útil para economistas e investidores

Qual é o gás natural do Brasil?

Desafio que exige um diálogo técnico e construtivo entre governo, produtores de gás e entidades do setor

Mercado de trabalho segue mais forte que o esperado – desemprego

Esse aperto monetário está provocando uma desaceleração da atividade econômica

Não perder oportunidades

O projeto de reforma sintetiza o anseio na sociedade por um sistema tributário mais racional e equitativo

Fretes se estabilizam nas rotas de comércio entre Brasil e China

Segundo a consultoria Solve Shipping, o trajeto Ásia-Brasil chegou em julho a US$ 2.700 o contêiner de 40 pés, no mercado de curto prazo; na pandemia foi a US$ 12 mil

Nova política de dividendos testa ações da Petrobras que tem caido nos últimos meses

Reação dos investidores é esperada na abertura do pregão da bolsa nesta segunda-feira (31); proposta reduz base de pagamento de 60% para 45% do fluxo de caixa livre

Setores tradicionais se movimentam para atrair os mais jovens

Pesquisa exclusiva aponta que a indústria da construção perde currículos da geração Z para segmentos como TI e finanças

Preços de terras agrícolas no Brasil dão indícios de acomodação

Desvalorização das commodities já começa a afetar valor das propriedades rurais

Valor de arrendamentos cai 8,4% no país em 2023

Preço médio para arrendar áreas agrícolas foi de R$ 2.105 por hectare no primeiro semestre deste ano, mostra estudo

Mundo tenta evitar o ‘Dia Q’ da quebra da criptografia

Cenário é que, em 15 a 20 anos, hackers com acesso a supercomputadores quânticos serão capazes de acessar qualquer informação protegida existente hoje na internet, como senhas e dinheiro de poupadores, bancos e empresas

STJ vai definir índice de correção do valor de dívidas e indenizações

Diferença entre atualização pela Selic e por juros de 1% ao mês mais o índice do tribunal que julga a causa pode ser milionária