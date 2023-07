Localizado a última vítima daexplosão na cooperativa C.Vale

Na tarde desta segunda-feira (31), chegou ao fim as buscas pela última vítima da explosão na unidade de grãos da cooperativa C.Vale. O Corpo de Bombeiros encontrou, às 14h40, o corpo de Wicken Celestin, de 55 anos. A localização do corpo do trabalhador haitiano aconteceu cinco dias após o acidente ocorrido no dia 26 de julho.

O presidente da C.Vale, Alfredo Lang, disse que o resgate da última vítima foi finalizado com dor e que a explosão pegou em cheio o coração da cooperativa. Ele assegurou que, a partir de agora, a C.Vale vai se concentrar em auxiliar as autoridades a identificar as causas do acidente.



A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativa de Palotina e Região – Sintrascoopa está acompanhando de perto todos os trabalhado que vem sendo realizado. A estrutura de assessoria jurídica e atendimento psicológico da unidade sindical estão à disposição dos trabalhadores e das famílias que, lamentavelmente, foram atingidos pelo trágico acidente. Os dirigentes sindicais também estão acompanhando os trabalhos de investigação sobre as possíveis causas da explosão.