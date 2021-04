Os jogos nos Stories: engajando-se eficazmente com os seguidores no Instagram

Apesar de constantes melhorias no funcionamento de algoritmos do Instagram, um fato permanece inalterado — o usuário, antes de tudo, se depara com o conteúdo que ganhou mais curtidas, comentários e reposts. O engajamento nesta rede social tem um papel importante e as marcas buscam criar exatamente o tipo de conteúdo ao qual o público quer reagir.

Como se faz o usuário interagir com seu conteúdo? Invente um jogo! As maiores marcas do mundo usam mecânicas de jogos para se promoverem. Por exemplo, a Starbucks postou o jogo do Quebra-cabeça no seu site oficial. Todos poderiam participar até 20 de agosto de 2018. No futuro, os jogadores coletaram os pontos recebidos e os trocaram por suas bebidas favoritas nas cafeterias da empresa. De acordo com a Mordor Intelligence, o mercado global de ludificação em 2019 foi estimado em $ 7,1 bilhões e, no futuro próximo (até 2025), este valor aumentará mais 30%. Isto indica a crescente popularidade deste método de atrair a atenção do usuário.

Os Stories do Instagram são um canal direto de comunicação entre um usuário e seus seguidores. Com apenas alguns toques, uma pessoa pode reagir ao conteúdo ou repostar. A mecânica de jogos é ótima para este formato de consumo de conteúdo: os jogos não demoram e motivam as pessoas para serem ativas.

De acordo com pesquisas do Facebook, cerca de 60% das marcas usam interações em seus stories todo mês.

Dicas para Stories de jogos

O alcance médio dos Stories do Instagram é de aproximadamente 4,4%. Aqui estão alguns fatos e dicas importantes de pesquisas do Delmondo (parceiro de mídia do Facebook e Instagram) que te ajudarão a usar os jogos interativos eficazmente:

Não tenha medo de postar muitos stories. Se alguém começou a assisti-los e ficou envolvido nos primeiros segundos, ele vai querer assistir até o fim. Isto acontece especialmente ao demonstrar eventos em tempo real.

Planeje previamente seu story, crie um plano de conteúdo e automatize o processo de postagem. Eles funcionam com uma ampla variedade de plataformas de redes sociais. Por exemplo, este: https://postoplan.pt/ – Postoplan te permite agendar postagens no feed e nos stories do Instagram. É conveniente, rápido e poupa muito tempo.

O engajamento dos usuários é mais influenciado pelo primeiro e últimos quadros. É importante agarrar a atenção dos usuários nos primeiros 5 segundos. Depois eles perdem interesse se não verem nada interessante.

Poste stories quando seu público estiver mais ativo. Mesmo que não haja um horário perfeito para postar no Instagram, você pode pesquisar o comportamento de seus seguidores usando estatísticas e pode descobrir quando será mais provável que eles assistam aos seus Stories.

A ludificação nos Stories é uma alternativa eficaz aos anúncios chatos como “compre isso”, “aqui está um desconto para isso”, “olhe nosso novo produto”, e assim vai. Então experimentar com jogos e interatividade nos Stories definitivamente vale a pena. Este formato de publicações no Instagram está se desenvolvendo ativamente e, como resultado, novas oportunidades para interagir com o público aparecem constantemente.