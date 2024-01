Os melhores cassinos online no Brasil que oferecem PIX – Selecionados por Cassino Online Brasileiro

Veja uma lista com os melhores cassinos online que aceitam PIX selecionados por profissionais experientes do mercado.

O método de pagamento escolhido pelo jogador em sua jornada poderá influenciar diretamente em sua eficiência, ou até mesmo na experiência total dentro do cassino online. Afinal, um método de pagamento pouco acessível pode fazer com que o jogador tenha de esperar muito nas transações, cobrar taxas que vão diminuir sua margem de ganhos ou até mesmo ser complicados demais, escolhidos em momentos de pressa, como forma de aproveitar oportunidades em jogos de cassino.

Por isso é importante sempre escolher um método de pagamento acessível, eficiente e rápido para fazer depósitos e saques em casas de jogos. Felizmente, temos uma alta oferta de cassinos online que oferecem o pix casino, este que já é considerado o melhor método de pagamento para se utilizar no mercado de jogos de cassino.

Com tantas opções disponíveis, pode ser complicado e trabalhoso demais para que o jogador escolha sozinho. Desta forma, trouxemos os especialistas do Cassino Online Brasileiro para compartilhar sua experiência e avaliar entre tantas opções, selecionando as melhores plataformas de cassino online com PIX no Brasil. Acompanhe para ver quais são.

O que é o PIX? Como funciona o PIX em cassinos online?

O PIX é um método de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil. O objetivo do projeto de sua criação era substituir o método de transferência bancária tradicional, resolvendo seus principais problemas relacionados a elas. Por isso, ao contrário das transferências bancárias, o PIX oferece operações que acontecem instantaneamente. São transações gratuitas, em sua maioria, e que possuem simplicidade em sua utilização.

Todas estas características do PIX ficam bem claras quando observamos o processo de depósito e de saque dentro de cassinos online, veja abaixo.

Depósito em cassinos online utilizando PIX

Após o cadastro, clique em “Depósitos” na opção de pagamentos de seu cassino online

Esta opção pode estar disponível na página principal ou na área de usuário.

Escolha o PIX como método de depósito

Entre as opções apresentadas, clique no PIX.

Defina o valor a ser depositado

Preencha o espaço com o valor de depósito desejado.

Copie o código gerado ou escaneie o QRCode

O cassino online gerará um código único para a operação, copie ou escaneie.

Vá até o app de sua instituição bancária na área de PIX

No app de seu banco clique na opção de PIX e depois em “Pagar”.

Escolha entre as opções “PIX Copia e Cola” ou “QRCode”

Escolha entre colar seu código copiado ou escaneie o QRCode gerado.

Verifique os dados da transação e confirme se tudo estiver correto

Verifique se os dados do cassino e o valor a ser transferidos estão corretos e confirme a transação.

Saques em cassinos online utilizando PIX

Clique em “Retiradas” na opção de pagamentos de seu cassino online Escolha o PIX como método de saque Defina o valor a ser retirado Insira a sua chave PIX

A chave PIX é o que identifica a sua conta bancária, é fácil gerar uma no aplicativo de seu banco, copie e cole no local indicado.

Verifique os dados da transação e confirme se tudo estiver correto

Tanto os depósitos, quanto os saques podem ser efetivados em poucos segundos após a confirmação do cassino online.

TOP 5 Cassinos online que aceitam PIX

Agora que já sabemos quais as vantagens e como fazer pagamentos utilizando o PIX em cassinos online, vamos ver quais são os melhores cassinos online com PIX que foram selecionados pelos especialistas do Cassino Online Brasileiro logo abaixo:

1. Jet Casino

O JetCasino é uma plataforma que não possui muito tempo no mercado brasileiro, mas já conquistou o seu espaço. Oferece uma plataforma completa de cassino online. Seu foco principal está nos slots, já que entrega um catálogo variado, com milhares de caça-níqueis disponíveis aos seus jogadores.

Qual o bônus oferecido ao depositar via PIX?

Para se destacar entre suas concorrentes, o JetCasino oferece um bônus de boas-vindas de até 175% divididos nos dois primeiros depósitos, da seguinte forma:

1° depósito de 100% até R$1500

2° depósito de 75% até R$1500

2. SpinBookie

Com pouco mais de três anos de operação no mercado brasileiro, o SpinBookie é um cassino online completo. Se destaca, principalmente, por oferecer várias salas de cassino ao vivo de alta qualidade, entregando uma boa experiência de cassino real para os jogadores.

Qual o bônus oferecido ao depositar via PIX?

Um dos bônus mais generosos do mercado, o SpinBookie entrega um pacote de boas-vindas de até R$6400 em bônus que são divididos nos três primeiros depósitos do jogador da seguinte forma:

1° depósito – 100% do valor do primeiro depósito até R$2100

2° depósito – 80% do valor do primeiro depósito até R$3200

3° depósito – 100% do valor do primeiro depósito até R$1100

3. Leo Vegas Casino

O Leo Vegas é um dos cassinos mais populares e tradicionais do mercado brasileiro, por muito tempo focou em oferecer apenas a experiência de cassino online e isso fez toda a diferença para seus jogadores. Os especialistas do Cassino Online Brasileiro o classificam como um ótimo cassino online para ter uma jornada tranquila, já que possui uma reputação positiva e paga seus usuários sem maiores problemas.

Qual o bônus oferecido ao depositar via PIX?

Outro pacote de boas-vindas generoso é o oferecido pelo Leo Vegas, entregando até R$5000 em bônus divididos nos três primeiros depósitos, veja:

1° Depósito – 100% do valor do primeiro depósito até R$500 + 20 Giros Grátis

2° Depósito – 100% do valor do segundo depósito até R$1500 + 40 Giros Grátis

3° Depósito – 100% do valor do terceiro depósito até R$3000 + 60 Giros Grátis

4. LegendPlay

Lançado em 2022, é um cassino online novato em nosso mercado, mas não se engane: o LegendPlay oferece as mesmas vantagens e estrutura das grandes e mais experientes casas.

Qual o bônus oferecido ao depositar via PIX?

Para atrair jogadores, LegendPlay oferece um pacote de boas-vindas de até R$5000 divididos nos três primeiros depósitos, sendo:

1° Depósito – 100% do valor do primeiro depósito até R$2000

2° Depósito – 75% do valor do segundo depósito até R$1800

3° Depósito – 50% do valor do terceiro depósito até R$1200

5. RoyalistPlay

Outro cassino online novato que entrega tudo o que os mais experientes possuem é o RoyalistPlay. Os especialistas do Cassino Online Brasileiro indicam que este é um dos novos cassinos com PIX mais promissores.

Qual o bônus oferecido ao depositar via PIX?

Seu pacote de bônus de boas-vindas também é generoso, entregando até R$5000, o qual é dividido nos quatro primeiros depósitos, da seguinte forma: