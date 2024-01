Quais são as casas de apostas que mais pagam no Brasil para 2024?

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Uma das principais vantagens no mercado de casas de apostas esportivas é a variedade de opções oferecidas aos apostadores. Através de uma simples pesquisa podemos encontrar centenas de sites do ramo, e cada um deles oferece uma série de vantagens interessantes, as quais podem auxiliar o apostador a chegar até seus objetivos.

Uma das características mais importantes nestas plataformas de apostas esportivas é a área de pagamentos e as opções disponíveis por lá, além das regras de pagamentos definidas pelas plataformas. Se você quer encontrar casas de apostas que pagam, vá para este site, onde irá encontrar opções gerais de casas de apostas com boas opções gerais que se destacaram em 2023.

Neste artigo nós avaliamos e selecionamos as casas de apostas que mais se destacaram entre o público, quando o assunto é site de apostas que pagam. São, portanto, boas opções para escolher em sua jornada em 2024.

Por que devo escolher uma casa de apostas com boa reputação de pagamento?

Uma das maiores reclamações de apostadores no mercado de apostas esportivas é sobre os procedimentos de saque e de depósito. Principalmente em relação aos saques: apostadores que não verificaram corretamente a casa de apostas antes de se cadastrar nela, acabam frustrados por diferentes motivos, justamente no momento de fazer a retirada de seus ganhos.

Desta forma, além dos métodos de pagamento oferecidos, é importante que o usuário se disponha a pesquisar a reputação geral da casa de apostas para entender se outros usuários tiveram problemas com os pagamentos.

Além disso, ler o documento de termos e condições da casa de apostas também se faz necessário, uma vez que ali estão todas as regras gerais da plataforma, incluindo os processos de pagamento.

Podem existir limitações, regras gerais e outros adendos relacionados ao pagamento que influenciarão diretamente a jornada do apostador dentro do site de apostas, por isso a necessidade de verificação.

TOP 5 Casas de apostas que pagam para 2024

Agora que já sabemos o tamanho da importância e os riscos de se escolher uma casa de apostas sem saber sobre a sua reputação relacionada aos pagamentos. Vamos ver quais são as melhores opções em casas de apostas presentes em nosso mercado, nas quais você não terá problemas com os pagamentos, tanto em relação aos depósitos, quanto aos saques, acompanhe:

1. 22BET

A 22BET é uma casa de apostas experiente no mercado de apostas esportivas. Passou por todas as grandes ondas de crescimento desta indústria e se manteve relevante durante décadas, mantendo uma reputação positiva. A casa de apostas oferece boas opções gerais em métodos de pagamento, são eles:

PIX

Boleto

Transferência bancária (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Banrisul)

Carteiras digitais (Ecopayz, Neteller, Astropay, Pay4Fun, Skrill, Inovapay e MuchBetter)

2. 1XBET

O 1XBET é outra plataforma de apostas esportivas que possui décadas de existência e experiência, consolidando-se como uma das marcas mais respeitadas do mercado. A casa de apostas possui uma base de usuários sólida e com uma reputação positiva geral, poucas limitações e oferece suporte para os seguintes métodos de pagamento:

PIX

Boleto

Transferência Bancária (Banco do Brasil, Caixa e Bradesco.)

Carteiras digitais (Skrill, Neteller, Astropay, Vcréditos e Stickpay)

Criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano e várias outras)

3. Betfair

A Betfair é conhecida também por ser a marca por trás da maior bolsa de apostas do Brasil. Oferece uma estrutura completa de apostas e uma reputação positiva tanto com seus usuários, quanto com o mercado. As opções de pagamento são:

PIX

Boleto

Cartão de crédito (Visa e Mastercard)

Transferência bancária

Carteiras Digitais (Neteller, Skrill, Ecopayz e MuchBetter)

4. Betano

A Betano está investindo em sua construção de marca, presente na mídia e patrocinando grandes times de futebol no Brasil, como o Fluminense e o Atlético MG. Com reputação positiva, as opções de pagamento são:

PIX

Carteiras digitais (Pay4Fun, Skrill, Neteller e Ecopayz)

Transferência bancária (Itaú, Banco do Brasil, Caixa e Santander)

Boleto

5. Sportingbet

O Sportingbet é a novata entre as que vimos aqui, mas já possui uma boa base de usuários, além reputação positiva. Oferta de bônus e condições especiais para apostar são mais um chamariz do site. Veja os métodos aceitos: