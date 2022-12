Crianças de todas as idades, atenção! O ‘bom velhinho’ vai desembarcar em Cambé após um longo período de férias em sua casa, lá no Polo Norte. O Papai Noel vai chegar à cidade no dia 08 de dezembro, às 21h, e quer que todo mundo venha recepcioná-lo.

A caravana está prevista para chegar às 21h na nova casa do Papai Noel, que vai ficar localizada no hall superior do Centro Cultural. Segundo a secretária municipal de Cultura, Estela Camata, o espaço vai ser ser todo decorado com a temática do Natal. O Papai Noel está chique demais, de casa nova e com tudo que tem direito! Bom, mas para ele chegar na nova casa, o trajeto começa na fábrica da Refriko (Rua Adelino Bianchini), às 18h30, e percorre as vias dos seguintes bairros: Jardim Ana Eliza, Novo Bandeirantes, Jardim Montecatini, Jardim Santo Amaro, Jardim Ana Rosa, Jardim Tupi e Centro.

O Papai Noel vai descer em sua casa e a caravana segue de volta para a Refriko pelos bairros: Vila Salomé; Jardim Alvorada; Cambé II; Parque Residencial Cambé e Jardim São Paulo. O Papai Noel vai atender as crianças até o dia 23 de dezembro, das 19h às 22h durante a semana e das 15h às 20h aos sábados e domingos. A caravana de Natal é uma parceria da Prefeitura de Cambé com a Associação Comercial e Industrial de Cambé (Acic).