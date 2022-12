Após ter suas datas alteradas em decorrência da pandemia da Covid-19, o Vestibular 2024 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) retornará ao final do ano nos meses de outubro (1ª fase) e novembro (2ª fase) de 2023. As datas da próxima edição foram aprovadas e anunciadas na quinta-feira (1º), em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UEL.

Com a decisão, a primeira fase será em 29 de outubro de 2023, assim como edições anteriores à pandemia. Já as provas da segunda fase ocorrerão nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2023.

Conforme a coordenadora de Processos Seletivos da UEL (Cops), Sandra Garcia, a definição das datas do processo seletivo 2024 levou em consideração a logística de elaboração do concurso e o agendamento das provas do vestibular de importantes universidades públicas do Estado, como a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioste), Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

“Foi importante definirmos a data por conta do planejamento para a elaboração do vestibular. A Cops precisa de pelo menos sete meses de antecedência. Além disso, outras universidades já estão marcando as suas provas. Sempre procuramos não bater as datas”, afirma.

Outro fator levado em consideração, avalia Sandra, foi a mobilização de escolas das redes pública e privada de Londrina pela redução do hiato entre o final do ano letivo e as provas.

NOVO ENSINO MÉDIO – Sobre mudanças no formato e no conteúdo das provas em decorrência da entrada em vigor da matriz curricular com o Novo Ensino Médio, a coordenadora explicou que estas alterações poderão ser implementadas somente no processo seletivo 2025, com a conclusão do Ensino Médio daqueles estudantes que iniciaram esta etapa escolar em 2022.

“Os estudantes que ingressaram no Ensino Médio no início de 2022 se formam no final de 2024. Então, estamos fazendo o processo de avaliação do vestibular já também com a possibilidade de fazermos mudanças por conta da reforma no Ensino Médio. Esse processo de avaliação vai terminar em novembro do ano que vem e vamos apresentar ao Cepe um relatório, também apontando um caminho com relação ao que poderá ser o Vestibular de 2025”, afirmou.

Agência Estadual de Notícias