Paraná oferta alternativas turísticas para quem não quer festas neste Carnaval, afirma Sebrae-PR

O Carnaval é uma das datas comemorativas mais animadas do Brasil. Neste ano, acontece na primeira quinzena de fevereiro. Mas, há quem quer fugir do movimento e está em busca de ter um período longe das festas, com atividades diferentes. Em 2023, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o período da festa popular movimentou mais de R$ 8 bilhões no País.

E para quem está à procura de um período mais tranquilo, o Paraná conta com opções de diferentes segmentos, como: gastronomia, cultura, saúde e beleza, tecnologia e inovação, ecoturismo e no meio rural.

A coordenadora de Turismo, Economia Criativa e Artesanato do Sebrae/PR, Patricia Albanez, aponta que as datas comemorativas costumam movimentar o turismo, com o aumento de consumo de atividades de lazer e deslocamento das pessoas.“Na busca para se diferenciar no mercado, quem empreende pode investir em diferentes motivações, organizar visitas e contar histórias, criando novas experiências para o seu cliente e também para alcançar um novo público. Baseado nisso, fizemos jornadas de capacitação e as melhores experiências foram para o portal, que está preparado com informações para auxiliar o turista”, explica.

A equipe da Agência Sebrae de Notícias do Paraná separou opções para aproveitar o Carnaval no Estado. Confira.

Experiências no ambiente rural

Se agrada a ideia de um café da tarde acolhedor, cheio de aromas e sabores da roça, em ambiente que sugere a tranquilidade de uma vida no campo, no noroeste do Paraná, em Cruzeiro do Oeste, há o Café Campestre: Sabores Naturais na Queijaria Belo Canto.

O local oferece café rural, contato com a natureza e conta com a presença de “visitantes” especiais: um grupo de macacos-prego que habitam as matas da região. Existem também duas opções de trilha, uma em meio à mata vizinha à propriedade e outra que leva a pequenas quedas d’água próximas ao local do café. No cardápio, opções como os queijos produzidos no sítio.

“Entre os preferidos do público, estão o bolo de coco e o pão de queijo feito por nós com o nosso queijo meia cura. Temos a nossa lojinha com queijos, doces, geleia, rolinhos de fruta, biscoitos e uma parceria com a Dalila Calderon, artista plástica, e proprietária da ‘Cores e Sabores’, uma criação de doces com arte”, diz a empreendedora Elaine Manzini.

Estímulo olfativo

Ivaí Gin

Os gins produzidos em São João do Ivaí são premiados internacionalmente. Foto: Divulgação.

No norte do Paraná, o convite é para um mergulho na história, processo de fabricação e sabor do gin da destilaria Ivaí Gin, em São João do Ivaí. A experiência turística “Destilando Sensações: Imersão Ivaí Gin” é uma visita guiada pela primeira Destilaria Carbono Negativo do Brasil.

Uma experiência sensorial que termina com a degustação da bebida, eleita o melhor gin de 2023 em prestigiadas competições internacionais, entre eles a dupla medalha de ouro na San Francisco World Spirits Competition, com o London Dry Gin, e o reconhecimento da Destilaria Água da Glória, onde a bebida é produzida, como vencedora da categoria sustentabilidade ambiental do The Gin Guide Awards.

A chefe de operações do Ivaí Gin, Mariane Pereira Gonçalves, conta que a imersão dura cerca de duas horas, é voltada para até oito pessoas, com o mínimo sendo duas, e inclui a degustação ilimitada das bebidas.

“Durante o tour pela destilaria, conto a história de como o proprietário, um inglês, trouxe a empresa para o Paraná e deu o nome do rio Ivaí para o nosso gin. Também apresento como surgiram os nossos botânicos, a Lady Glória, que é o nosso alambique, falo sobre a matéria-prima, o engarrafamento, a rotulagem. Depois, eu subo com o grupo para o bar, apresento cada botânico, sorteio brinde. É um momento interessante e divertido”, descreve Mariane.

Da ameaça à extinção a volta ao conhecimento

Revoada dos Guarás

Aves começaram a retornar a região em 2008. Foto: Instituto Guaju.

No litoral do Paraná, uma opção presente, desde o final de 2023, como novo destino turístico de experiência é a “Revoada dos Guarás”, em Guaratuba.

Fabiano da Silva é membro do Instituto Guaju, organização não governamental responsável pela iniciativa e que realiza passeios de barcos com guia pela Baía de Guaratuba.

“Além do trabalho de pesquisa, promovemos a importância de se transformar a ave guará num produto turístico. O nome de Guaratuba vem exatamente dessa junção das palavras, ‘muitos guarás’. Em 252 anos de fundação, passamos 80 anos com a espécie em extinção até que eles começaram a retornar em 2008. Também apresentamos conhecimentos sobre os sambaquis, as populações caiçaras, temos uma riqueza ambiental e cultural enorme no nosso litoral”, convida.

Desbravando a selva de pedra

Perfeito para quem pretende ficar em Curitiba neste Carnaval ou para aqueles que vão passar a “Folia” na Capital, o Curitigame é um tour presencial e interativo. A atração é um jogo para “turistar” por Curitiba em família, que oferece uma experiência educativa e divertida de cerca de duas a três horas. Nele, os participantes são convidados a explorar a cidade a pé, em um formato de caça ao tesouro, onde a tecnologia se torna uma aliada na descoberta dos encantos da cidade.

De acordo com Paula Patrícia Torres Teixeira, sócia da Vivenciar Turismo, empresa que criou o Curitigame, a atração incentiva os participantes a vivenciar Curitiba de uma forma diferente. O passeio, segundo ela, é uma celebração da história e da cultura locais, permitindo que as famílias criem memórias afetivas duradouras com a cidade e entre si.

“No percurso, será possível vivenciar por meio dos cinco sentidos; brincadeiras em um grande centro metropolitano sem perder a magia das histórias”, detalha Paula.

A atividade é acessível a todos que estão aptos para pequenas caminhadas, tornando o Curitigame uma experiência inclusiva e envolvente.

Melodia dos pássaros ao ar livre

Fabricio Vilela de Araújo é proprietário e criador da Bird Watching Foz – Cantos e Encantos do Iguaçu, empresa dedicada à contemplação e observação da avifauna (conjunto de aves) da região do Parque Nacional Iguaçu. Com ele, a experiência turística é imersiva e exclusiva.

“Somos credenciados ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que nos permite entrar nas trilhas do Parque e realizar a contemplação. Faz dois anos que atuo no local e moldo o passeio de acordo com o que o turista deseja. Essa conexão aguça a audição e a visão, pois as pessoas precisam estar atentar para as aves. Também aguça o paladar, porque degustamos frutos nativos pelo caminho e o olfato, com o perfume das flores e da mata”, enumera.

Os passeios costumam ser realizados quase sempre pela manhã, quando a atividade dos pássaros é mais intensa, com no máximo cinco pessoas, para evitar agitação.

Bem-estar na natureza

Quem gosta do contato com a natureza pode optar pela experiência turística “Imersão com Yoga na Furna Grande”, oferecida pelo Refúgio das Curucacas, operadora de turismo Cadastur, especializada em ecoturismo e turismo de aventura, na região de Itaiacoca, em Ponta Grossa.

Realizada na Furna Grande, maior furna de arenito do Brasil, a prática de yoga acontece em seu interior, a 72 metros abaixo da superfície, sendo que o local é abrigado do vento, sol e chuva. A atividade contempla posturas físicas, exercícios respiratórios, relaxamento e meditação.

A experiência, conforme o diretor do Refúgio das Curucacas, Guilherme Forbeck, é realizada de acordo com os princípios que norteiam o turismo de bem-estar, possibilitando ao participante sentir texturas, temperaturas, diferenças de umidade e vegetação. Após a prática da yoga, os participantes contemplam ao entardecer no alto da furna.

“O turista tem a opção de fazer ou não o piquenique ao entardecer. A imersão com yoga é voltada para pessoas que gostam da experiência autêntica junto à natureza, de bem-estar, silêncio e diferentes sentidos”, explica.

Experiência sensorial com degustação

No sul do Paraná, outro destino turístico em atividade é a “Esperienza in Cantina”, em Bituruna. Michele Bertoletti Rosso, CEO da Vinícola Sanber, indica que a região está preparada com diversas atrações para o período de carnaval.

“Bituruna está pronta para oferecer uma experiência única para quem deseja vivenciar o carnaval de uma forma diferente. Teremos a Festa da Uva e o Rodeio Crioulo. A Festa, por exemplo, é a coroação da safra do ano, uma comemoração pelas uvas colhidas e pela qualidade alcançada. Teremos uma programação muito legal, com a exposição de produtos. Além disso, os turistas terão a oportunidade de conhecerem as vinícolas da região, a nossa história e fazer a degustação. Quem tiver a oportunidade, pode passar um carnaval diferente, ao redor de uvas e vinhos”, convida.

Portal

Acesse o Portal: Experiências Turísticas do Paraná, que reúne 163 opções de turismo disponíveis em 54 municípios do estado.

O Experiências Turísticas do Paraná é resultado de parceria do Sebrae/PR e da Secretaria de Turismo do Paraná (Setu-PR), com o apoio do Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur), das Instâncias de Governança Regional do Turismo, prefeituras municipais e associações.