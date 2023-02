O Paraná está se preparando para uma nova fase de imunização contra a Covid-19 com base nas novas orientações do Ministério da Saúde. A Nota Técnica nº 1/2023, publicada em 01 de fevereiro, prevê recomendações estratégicas para intensificar a vacinação no ano. O Programa Nacional de Vacinação de 2023 terá início em 27 de fevereiro.

As orientações principais incluem a aplicação das vacinas bivalentes como dose de reforço para grupos prioritários acima de 12 anos. O cronograma prevê cinco etapas, começando com pessoas de 70 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A segunda etapa incluirá pessoas de 60 a 69 anos, a terceira gestantes e puérperas, a quarta trabalhadores de saúde, e a quinta pessoas com deficiência permanente.

A Secretaria da Saúde esclarece que aqueles que já receberam somente uma dose da vacina monovalente precisarão receber a segunda dose antes de tomar a bivalente. O secretário estadual da Saúde destaca que o Programa Nacional de Imunizações é responsável por orientar e direcionar os estados para otimizar a capacidade de vacinação do país.

Mais de 800 profissionais já foram treinados em todo o estado para aplicar as doses bivalentes, em um treinamento promovido pelo Programa Nacional de Imunizações e Pfizer. A Secretaria da Saúde disponibilizou a capacitação para as 22 Regionais de Saúde, que posteriormente distribuíram para seus municípios.

Desde o início da campanha de vacinação, o Paraná aplicou 28.655.868 de doses de imunizantes contra a Covid-19.