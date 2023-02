O 5° Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a comunidade, realizará no próximo dia 26 de fevereiro de 2023, o 5° Passeio Motociclístico em prol do Hospital do Câncer de Londrina.

A concentração será no estacionamento do Jardim Botânico, localizado na Av. Dos Expedicionários, 200, a partir das 08h00 da manhã. A partir das 10h00, os motociclistas seguirão pelas vias da cidade, com retorno ao ponto de partida previsto para a tarde.

O evento contará com uma apresentação de uma banda de música e uma praça de alimentação, com food trucks disponíveis para os participantes. Além disso, a inscrição será feita através da doação de uma caixa de leite ou caixa de água de coco, entregues no dia da atividade.

Venha participar desta iniciativa e ajudar ao Hospital do Câncer de Londrina, um importante instituto que atende a população carente da região. Junte-se ao 5° Batalhão de Polícia Militar e faça a diferença.

Participe e contribua para uma causa nobre!