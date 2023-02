Na manhã de hoje, 3 de fevereiro de 2023, a equipe da PMPR, do 2º CRPM/5º BPM, realizou uma importante ação no combate ao tráfico de entorpecentes na Rua Pingo d’Água, no bairro Jd Ideal, em Londrina. Durante patrulhamento na área, já conhecida pelo intensivo tráfico de drogas, os policiais avistaram um homem já conhecido por vigiar a chegada das viaturas. Após tentativa de evasão, o adolescente de 16 anos foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrado com ele um saco plástico com várias porções de maconha prontas para o comércio.

Em interrogatório, o adolescente confessou que estava vendendo entorpecentes por conta de dívidas com traficantes e que sua mãe está presa por um crime semelhante. O homem de 42 anos, que seria seu comparsa, também foi localizado e preso. Ao todo, foram apreendidas 26 buchas de maconha.

O Tenente-Cel QOPM Nelson Villa Júnior, comandante do 5º BPM, destacou a importância da ação realizada pela equipe e enfatizou o compromisso da Polícia Militar do Paraná em fazer a diferença na luta contra o tráfico de entorpecentes. Ele também convidou a população a colaborar com as autoridades através do Disque Denúncia 181.

A ação desta manhã é um exemplo da dedicação da PMPR em proteger a população e combater o crime. A sociedade pode contar com a atuação dos policiais para manter a segurança e o bem-estar da comunidade.