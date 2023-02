Na tarde do dia 02 de fevereiro de 2023, a equipe ROTAM da Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma importante ação de recuperação de motocicleta furtada no Jardim Cafezal. Com informações precisas, a equipe deslocou-se até o distrito de Paiquerê e conseguiu localizar a motocicleta em posse de um homem de 22 anos.

Ao checarem a motocicleta, foi constatado que haviam sido suprimidos alguns sinais identificadores e que a placa de identificação havia sido retirada. Mesmo assim, a equipe conseguiu confirmar que se tratava da motocicleta furtada após uma consulta.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para as devidas providências. O resultado da ação foi a prisão de um homem de 22 anos e a recuperação da motocicleta.

O Tenente-Cel QOPM Nelson Villa Júnior, Comandante do 5° BPM, destacou a importância da ação da equipe ROTAM na garantia da segurança e no combate ao crime. A PMPR lembra a população que pode contribuir com informações importantes ligando para o Disque Denúncia 181.

“Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença”.