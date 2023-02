Nesta quinta-feira, dia 02 de fevereiro de 2023, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), juntamente com o 2° CRPM e o 5° BPM, realizaram pontos de bloqueio na cidade de Londrina. O evento ocorreu entre 07:00 e 19:00 e teve como objetivo garantir a segurança e fiscalizar o trânsito na região.

De acordo com os resultados, 37 pessoas foram abordadas, 18 autos e 14 motos. Além disso, foram recolhidos 4 veículos e 11 notificações foram emitidas. O comandante do 5° BPM, Ten.-Cel QOPM Nelson Villa Júnior, destacou a importância dessas ações para garantir a segurança da população.

A PMPR incentiva a população a colaborar com as ações da polícia, através do Disque Denúncia 181. A mensagem da instituição é clara: “Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença”.

Em resumo, a ação conjunta da PMPR, 2° CRPM e 5° BPM resultou em uma fiscalização efetiva do trânsito em Londrina, com o objetivo de garantir a segurança da população.