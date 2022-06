Paraná vai aplicar 4ª dose contra a Covid-19 nas pessoas a partir de 50 anos

O Ministério da Saúde atendeu pedido do Governo do Estado para a liberação da segunda dose de reforço para essa faixa etária, além de trabalhadores da Saúde. Deve ser respeitado intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose).