PM é acionada e apreende arma de fogo durante discussão de família no Jardim Santo Antonio em Cambé

O suposto autor, que trabalha com comércio ilegal de cigarros, propôs aos policiais uma quantia em dinheiro para não ser encaminhado para as providências adequadas. Em diligências, ainda foram encontrados R$ 7.000,00 em espécie.

A Polícia Militar foi acionada neste domingo (28/03) para atender uma ocorrência de discussão de familiares na Rua João Passador no Jardim Santo Antonio em Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar no local acima mencionado, um dos envolvidos foi abordado e com ele localizado uma arma de fogo calibre .32. Ao ser detido, o suposto autor, que trabalha com comércio ilegal de cigarros, propôs aos policiais uma quantia em dinheiro para não ser encaminhado para as providências adequadas. Em diligências, ainda foram encontrados R$ 7.000,00 em espécie.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado juntamente com o material apreendido e entregue na Central de Flagrantes para serem tomadas as medidas cabíveis.

Disque denúncia 181

Polícia Militar do Paraná

“Sua proteção é o nosso compromisso”.