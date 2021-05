PM prende homem com mandado de prisão e encontra droga na casa em Cambé

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão no final da manhã desta quarta-feira (05/05), por volta das 11h00, na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe RPA estava em patrulhamento quando visualizou dois indivíduos que ao visualizarem a viatura, correram em direção ao fundo de vale.

Durante as buscas, os policiais conseguiram abordar um indivíduo que constava um mandado de prisão em aberto contra ele relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Em diligências, os agentes localizaram em sua residência um tablete de maconha pesando cerca de 0,500 kg.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao suspeito e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes.