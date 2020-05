Um roubo aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (18/05), em uma loja de celulares na Avenida Inglaterra (próximo da Praça Getúlio Vargas) no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, após o crime foi repassada a informação pela ROTAM 5º BPM, a localização do veículo usado no roubo, um GM Ônix azul com as placas BDM-0G78, na Rua Lázaro José Carias de Souza no Conjunto Semiramis.



Durante patrulhamento o carro foi abordado em frente a residência do possível receptador. Três dos detidos são suspeitos do roubo e o quarto estava negociando a receptação dos objetos. A ação conjunta foi realizada entre 5ºBPM e 4ºCIPM.

Foram recuperados 13 celulares novos, um modem, um notebook, caixas de som JBL, o veículo do roubo e um revólver.

Segundo o suspeito de estar receptando os objetos roubados ele já estava planejando repassar os telefones para uma loja no camelódromo de Londrina.

Um deles tem passagens por mais quatro assaltos, um tem passagem por furto e o outro por receptação.

Diante dos fatos, eles foram conduzidos à Central de Flagrantes para serem tomadas as medidas adequadas.