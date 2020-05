A Polícia Militar em mais um trabalho exemplar, na manhã da última quinta-feira (14/05), por volta das 10h00, recuperou um veículo furtado e apreendeu drogas, simulacro e munições no Conjunto Cristal em Cambé, mais especificamente na Rua Caçadores,

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados Mandelli, Guimarães e Esteves sob o comando do Sargento Carlos e com apoio da equipe RPA dos Soldados Nunes e Oliveira, receberam informações de que um veículo VW/GOL 1.0 GIV de cor branca com as placas de Cambé, furtado no mesmo dia na cidade de Rolândia estaria transitando no bairro acima mencionado.

De imediato, os policiais deslocaram até o bairro e visualizaram o referido veículo estacionado em frente a uma residência. Dois indivíduos desembarcaram do VW/GOL e ao perceberem a presença da viatura, um deles tentou evadir-se para o interior da residência e arremessou algo ao solo, mas acabou sendo abordado. Com ele foi encontrado uma porção de maconha, 2 porções de cocaína e R$ 10,00.

Em verificação ao que foi lançado no chão pelo suspeito, foi localizado um simulacro de pistola com munições reais de calibre .380. O segundo abordado é considerado o suspeito do crime do furto.

Ainda em diligências e em posse de informações, os policiais dirigiram-se até uma residência na mesma rua onde um terceiro suspeito tentou empreender fuga ao visualizar a equipe, mas acabou contido e durante a busca, foram encontrados em sua casa uma porção de maconha e R$ 56,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, o trio foi encaminhado juntamente com o material apreendido e o veículo à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.