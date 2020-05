A Polícia Militar através da equipe da Patrulha Rural, após informações e denúncia, recuperou na manhã da última quarta-feira (13/05) na Estrada Mantovani no Jardim Ana Rosa em Cambé, uma máquina Bobcat furtada.

De acordo com as informações, o furto do veículo aconteceu no dia 05/04 na cidade de Ponta Grossa. A máquina pertence a uma empresa de construção de rodovias e ferrovias.

O caminhão da imagem abaixo também foi furtado, mas continua sem informações do paradeiro do mesmo.

Caminhão também furtado e ainda sem localização

Na sequência o Setor de Investigação da Polícia Civil foi acionado na para dar continuidade nas investigações. Já na chácara no endereço acima mencionado, onde estaria o veículo o veículo, em consulta do número do chassi e a cópia da nota fiscal foi constatado que a Bobcat realmente era produto de ilícito.

O responsável pela máquina no local, informou que apenas estaria prestando serviços na propriedade rural. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes onde foi ouvido e liberado em seguida.

O veículo foi entregue no pátio da Delegacia de Polícia de Cambé para ser realizado posteriormente a devolução ao seu devido proprietário.