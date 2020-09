O Partido Podemos oficializou em uma convenção neste domingo (13) a candidatura do Jornalista Benê filho à Prefeitura de Cambé (PR).

Benê Filho, vai concorrer como prefeito pela segunda vez. Até o momento da publicação desta matéria o partido ainda não havia definido o nome do vice.

Benê Filho, Benedito Gomes da Silva Filho, tem 64 anos, Jornalista e Redator, Casado com a Silvia Zotarelli, pai da Flávia, da Laíza e do Henrique, nascido em Mococa (SP), mudou-se para Cambé em 1986, em 1992 foi candidato a vereador recebendo 332 votos, foi Diretor de Cultura na segunda gestão do prefeito José do Carmo, fundador da TV Cambé com notícias de Cambé que ia ao ar pelo SVC TV via Cabo (hoje BR2) e pelo Portal Cambé e posteriormente pelo canal 36, aberto para toda região. Em 2015, juntamente com um pequeno grupo de pessoas que acreditavam e acreditam até hoje que é possível fazer uma política diferente e inovadora na cidade, foi candidato a prefeito em um cenário desafiador e conseguiu, com uma campanha enxuta, obter quase nove mil votos, em 2018 foi candidato a deputado estadual, sem o mais votado em Cambé onde obteve 6.680 votos

Os partidos têm até o dia 16 de setembro para realizar convenções e definir os nomes dos candidatos que vão disputar as eleições em novembro.