Polícia Civil intercepta entrega e apreende folhas de cheque em branco no Jardim Morada do Sol em Cambé

As folhas supostamente seriam utilizadas de forma fraudulenta causando prejuízos a terceiros na região.

Policiais da Delegacia de Cambé apreenderam nesta terça-feira (04/05), várias folhas de cheques em branco que estavam sendo entregues pelos correios em uma residência localizada no Jardim Morada do Sol em Cambé.

De acordo com os policiais, as folhas supostamente seriam utilizadas de forma fraudulenta causando prejuízos a terceiros na região. Quando a encomenda chegava na casa, a equipe interceptou a entrega do material.

Em posse das informações de remetente e destinatário, e como se trata de banco, a Polícia Civil encaminhou o material para a Polícia Federal que prosseguirá com a investigação.

Ninguém foi preso.