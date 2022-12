Investigadores da Delegacia da Mulher de Londrina, com apoio do Núcleo de Operações com Cães (K9), cumpriram na manhã desta quinta-feira (22/12) na zona sul de Londrina, um mandado de busca e apreensão na residência de um homem acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo na residência em que sua ex esposa estava.

Durante as buscas, não foi encontrado nada na casa. No momento em que a equipe deixava a residência, a atual convivente do acusado chegou a residência e disse que o fuzil, objeto da busca, havia sido tirado da residência, a pedido do acusado, no dia em que o mesmo foi preso, a 15 dias atrás.

Durante as diligências, foi constatado que o armamento havia sido entregue a uma funcionária da empresa do acusado. A equipe deslocou para a residência, onde de pronto a funcionária confirmou as informações.

A funcionária, autorizou a entrada da equipe em seu condomínio e indicou onde estaria o armamento.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes e a funcionária foi presa por posse irregular de arma de fogo de calibre restrito. Além do fuzil, foram apreendidas 538 munições calibre 762, 01 carregador de uma pistola 09mm e uma mira a laser.