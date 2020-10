A Policia Civil deflagrou nesta quinta-feira (15) uma operação que prendeu dois suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Khalil Albert Abi Antoun de 54 anos.

Ele foi executado em frente a casa dele em Cambé no dia 17 de julho. Segundo as investigações, a motivação do crime foi um desacerto comercial.

Dois mandados de prisão foram cumpridos na manha desta quinta-feira (15) na cidade de Jaguapitã, pai e filho foram presos após investigação da Polícia Civil durante o inquérito.